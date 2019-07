Almussafes crea una Agència per al Foment de la Innovació Comercial

L’organisme assessorarà al xicotet comerç i a la corporació local en el desenvolupament de l’activitat econòmica en el municipi



L’oficina s’integrarà en la xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial de la Generalitat Valenciana



L’Ajuntament d’Almussafes acaba de donar llum verda al projecte de creació d’una Agència per al Foment de la Innovació Comercial, una oficina que oferirà assessorament al comerç de proximitat i que també servirà per al desenvolupament de projectes de reactivació de l’economia i com a component bàsic de cooperació entre l’administració local i l’autonòmica. L’agència s’integrarà en la Xarxa AFIC de la Generalitat Valenciana amb la finalitat de maximitzar la cooperació entre les diferents poblacions i aconseguir així ampliar els beneficis d’implantar la iniciativa.



Les xicotetes empreses d’Almussafes comptaran a partir d’ara amb un nou instrument per a impulsar la seua activitat. L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’aprovar la creació de la seua Agència per al Foment de la Innovació Comercial, un nou organisme municipal amb el qual el consistori local busca centralitzar i intensificar els serveis d’assessorament oferits al col·lectiu d’empresaris en matèria d’informació, formació, subvencions, legislació, associacionisme o campanyes de promoció, entre altres aspectes.



El projecte, que té com a seu l’Agència de Desenvolupament Local i estarà coordinat per la seua directora, Elena Baldoví, també permetrà a l’administració almussafenya potenciar els centres comercials de l’àrea urbana, confeccionar, mantindre i realitzar el seguiment dels plans d’acció comercial i analitzar els sistemes de gestió de mercats municipals i de venda no sedentària, entre altres qüestions.



“Amb la posada en marxa d’aquesta agència tenim davant nosaltres la gran oportunitat de reformar i modernitzar les estructures comercials i de millorar la prestació de l’assessorament necessari i el suport tècnic de les empreses que s’han vist afectades pels canvis en els hàbits de consum”, destaca el regidor de Comerç, Alex Fuentes.



En el Pla Director d’Almussafes 2016-2020 es van identificar com a principals problemes en aquest entorn la feblesa del teixit comercial per al posicionament de productes, el declivi de la inversió privada, la dependència de l’activitat econòmica del desenvolupament del sector automobilístic i els seus sectors auxiliars, l’escassa associativitat i oferta de la localitat davant la demanda comercial dels treballadors dels polígons industrials, la inexistència d’espais de transferència de coneixement i facilitadors de l’emprenedoria i la reduïda oferta d’especialització i formació per a la demanda immediata de capital humà.



Xarxa AFIC

Per a fer front a aquestes problemàtiques i assumir reptes com la regeneració de la capacitat econòmica local, el suport a les iniciatives comercials, el reforç del teixit empresarial, la millora de la qualificació professional o el desenvolupament innovador d’actius estratègics, des de l’executiu municipal han decidit valdre’s d’aquesta oficina, que s’incorporarà a la Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), estructura creada per la Generalitat Valenciana amb la finalitat d’afavorir la cooperació amb les diferents agències i servir de nexe d’unió permanent entre els comerciants, les seues respectives organitzacions representatives i l’administració.



La subscripció a aquesta xarxa, que inclou una versió local de la web i accés a l’entorn Intrafic amb elements com el Portal Municipal del Comerciant, el Mapa del Comerç de Proximitat, la Guia Immobiliària Comercial i la gestió tècnica d’activitats i esdeveniments, té un cost anual de 3.500 euros, quantitat que aportarà íntegrament el consistori amb càrrec als pressupostos municipals. “És un projecte ambiciós que confirma el nostre ferm compromís amb les pimes, a les quals escoltem atentament i volem acompanyar en el complicat camí que suposa mantindre els seus respectius negocis”, conclou Fuentes.