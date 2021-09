Almussafes crea una plataforma comercial de venda online

El Market Place, cofinançat al 50% entre l’Ajuntament i la Cambra de Comerç, està ara en fase de captació d’establiments



Per a facilitar el bolcat d’informació, i també com a part del programa, el Consistori distribuirà tauletes entre les empreses adherides



Un total de 25 negocis ja han confirmat la seua participació en la iniciativa, que es denomina www.latendaalmussafes.com

La botiga en línia que reunirà l’oferta de productes i serveis del comerç local almussafeny avança en la seua configuració per a estar disponible en breu. Impulsada per l’Ajuntament en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants de la població (AECAL), el portal es denominarà www.latendaalmussafes.com i naix “per a continuar potenciant i promocionant a nivell digital el nostre ampli teixit de xicotetes empreses”, segons l’edil de Comerç, Àlex Fuentes. Ahir es va celebrar la primera reunió informativa per a les persones responsables dels negocis, però en les pròximes setmanes es duran a terme altres trobades per a explicar el funcionament de la plataforma, a la qual ja s’han adherit 25 establiments. La iniciativa forma part d’un projecte més gran que inclou la instal·lació de tres tòtems informatius en llocs públics i que està cofinançat al 50% entre el Consistori i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb la Cambra de Comerç d’Espanya, institucions que participen gràcies als Fons FEDER.



El procés de creació del portal de venda per Internet impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes afronta la seua recta final amb l’inici de la fase en la qual els negocis s’incorporen al programa i realitzen el bolcat de la informació que volen compartir amb els seus clients i usuaris. La primera reunió informativa de presentació de la plataforma digital, denominada www.latendaalmussafes.com, es va celebrar ahir, dilluns 20 de setembre, amb una gran assistència de públic.



Un total de 50 establiments van estar representats en la trobada, cosa que, per al regidor de Comerç, Àlex Fuentes, “demostra el gran l’interés que suscita aquesta iniciativa, nascuda per a continuar potenciant i promocionant a nivell digital el nostre ampli teixit de xicotetes empreses”. Al costat de l’edil, dues persones responsables de l’empresa encarregada de la gestió tècnica del projecte, Sernutec, van presentar els detalls d’aquest market place en el que el col·lectiu podrà presentar i vendre els seus productes i serveis a cost zero.



“No volem que les empreses del nostre municipi perden el tren de la digitalització, un fenomen que ha vingut per a quedar-se però que requereix una inversió que els xicotets comerços no sempre poden afrontar. Amb aquest portal el que fem és aglutinar tota l’oferta perquè la ciutadania trobe en un mateix lloc tot allò que li ofereixen els comerços de proximitat, els que posen a la nostra disposició una qualitat excel·lent, una atenció exquisida i uns preus més competitius del que ens pensem”, assegura l’edil, qui afirma que www.latendaalmussafes.com “serà l’Amazon d’Almussafes, una alternativa per a evitar que els consumidors i les consumidores opten per establiments de fora si el que busquen ho poden trobar en la població”.



El portal, en el qual els primers 25 comerços adherits ja han començat a registrar informació, disposa de tres seccions: la botiga en línia, que permet filtrar per categories o per nom d’article, un directori amb les empreses participants dividit en quatre grups (comerços, serveis, hostaleria i producte fresc) i un apartat de contacte, totes elles tant en castellà com en valencià. D’aquesta manera, a més de vendre, la pàgina web funcionarà com un aparador en el qual el sector empresarial podrà donar a conéixer la seua activitat a través de textos i imatges. En el llançament oficial, que es realitzarà d’ací a unes setmanes, no es contempla de moment el servei d’enviament, per la qual cosa serà cada comerç el que s’encarregue de la logística. No obstant això, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat d’implementar aquesta opció en el futur.



Fuentes confia en l’èxit del projecte. “Està generant molta expectació en les pimes locals i això és bo. Des del primer moment hem estat escoltant totes les opinions perquè el resultat complira amb les necessitats del sector i ja queda poc perquè aquest gran aparador es convertisca en una realitat. Ara només falta que continuen incorporant-se noves empreses, un pas que els anime a donar, perquè la seua presència en aquesta botiga els proporcionarà visibilitat i una nova via per a generar negoci, tot això de manera gratuita”, destaca l’edil.



Per a facilitar l’adhesió dels comerços, l’Ajuntament proporcionarà a cadascun d’ells una tauleta des de la qual podran accedir a l’aplicació amb la qual es gestiona tota la seua activitat en el portal. Així, a més d’incorporar contingut nou, rebran alertes quan es realitze una comanda.



El pròxim dimarts 28 de setembre es durà a terme una nova reunió per a explicar el funcionament del panell de gestió i ajudar a aquelles persones que no estiguen familiaritzades amb aquesta mena d’aplicacions.



Projecte de digitalització

Aquest market place, que compta amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes, forma part d’un projecte més gran que inclou la instal·lació de tres tòtems per a la difusió d’informació digital i que requereix una inversió total de 61.721 euros. El 50% d’aquesta quantitat es finança gràcies a una subvenció del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Cambra de Comerç d’Espanya sufragada amb l’ajuda dels Fons FEDER, mentre que el 50% restant l’aporta l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos municipals.