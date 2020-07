Almussafes crea una subvenció per a l’adquisició de bicicletes i patinets per part de l’alumnat de l’IES

Connect on Linked in

El consistori ha consignat un pressupost inicial de 30.000 euros a aquest programa, amb el qual busca fomentar la mobilitat sostenible amb el medi ambient i els hàbits de vida saludables

Paral·lelament, l’Ajuntament ultima els tràmits del projecte d’habilitació d’un nou carril bici que unirà el centre educatiu amb el nucli urbà, a més d’assegurar una ruta escolar segura i accessible

L’Ajuntament manté el servei de transport amb autobús a l’IES, encara que a partir d’ara haurà de triar-se entre una de les dues ajudes proporcionades

A partir del nou curs 2020-2021, l’alumnat de l’IES Almussafes disposarà de suport econòmic per a l’adquisició de mitjans de transport individuals i sostenibles per al seu desplaçament al centre educatiu. L’Ajuntament està ultimant la redacció de les bases d’un nou programa de subvencions per a la compra de bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics, dotat inicialment amb un pressupost de 30.000 euros, amb previsió d’ampliació segons les peticions registrades. Pròximament s’informarà dels requisits necessaris per a accedir a les ajudes amb imports que oscil·laran entre els 200 i els 350 euros per alumne, depenent del mitjà de transport individual triat. Paral·lelament, el consistori ultima la creació d’un nou carril bici per a unir el centre educatiu amb el nucli urbà, que disposarà de 2.300 metres lineals de recorregut i discorrerà per la calçada, a més de dissenyar una ruta escolar segura i accessible per a l’estudiantat que finalment aposte per aquest nou model de mobilitat sostenible.

L’aposta de l’Ajuntament d’Almussafes per preservar el medi ambient, promocionar els hàbits de vida saludables entre la població infantil i adolescent, augmentar el nivell general d’accessibilitat i garantir el distanciament exigit per la normativa sanitària davant la Covid-19 li ha portat a la creació d’una nova línia d’ajudes, la població destinatària de les quals serà l’alumnat de l’IES de la localitat, basades a construir un nou model col·lectiu de mobilidad més sostenible, eficient, saludable i segur.

Es tracta d’un programa de subvencions destinat a la compra de bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics per al seu desplaçament fins al centre educatiu que ha sigut prèviament consensuat amb els diferents agents de la comunitat educativa. “Des de fa temps estem treballant en una sèrie d’iniciatives per a conscienciar a l’estudiantat almussafeny sobre la importància del respecte per un mateix i per l’entorn. És en aqueixa línia de treball en la qual insistim amb aquest proposta, pionera a la nostra comarca, a la qual destinarem un total de 30.000 euros, un import que podrà ampliar-se sobre la base de la demanda generada”, destaca l’alcalde, Toni González.

Les bases d’aquesta subvenció per a l’adquisició de mitjans de transport individual estan en procés de redacció. “Quan les tinguem llestes podrem donar més detalls sobre les quanties i els requisits que s’exigiran per a poder accedir a aquestes ajudes, que estic convençut que seran molt ben rebudes per la ciutadania, perquè cada vegada la societat és més conscient que cal potenciar la mobilitat sostenible i incrementar l’exercici físic, dues qüestions clau en les quals incideix aquest programa que, a més, assegura el distanciament social”, afig el primer edil. La seua posada en marxa coincidirà, a més, amb el retorn a les aules de l’alumnat després de l’estat d’alarma, “per la qual cosa contribuirà a reduir les aglomeracions en l’autobús que realitza el transport fins al centre educatiu, eliminant les possibilitats de contagi”, sosté González.

Des de l’executiu municipal remarquen que la iniciativa no substitueix al servei d’autobús, sinó que constitueix una alternativa sostenible per a aquelles persones que desitgen fer un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i amb la seua salut. No obstant això, l’estudiantat tan sols podrà optar per un dels dos mitjans de transport, per la qual cosa si es rep aquesta nova subvenció no podrà fer-se ús del servei d’autobús, també finançat per les arques públiques locals.

Nou carril bici

Davant el previsible increment de l’ús del carril bici existent en els voltants, paral·lelament a la posada en marxa d’aquesta línia d’ajudes, l’Ajuntament està ultimant la creació d’una nova via per a la circulació d’aquesta mena de vehicles de transport individual que tindrà un total de 2.300 metres lineals de recorregut. El projecte, la redacció del qual està en la seua fase final, preveu que aquest nou carril bici discórrega per la calçada de l’avinguda de la Foia i arribe fins al nucli urbà, “millorant notablement la seguretat de les persones usuàries”, comenta el regidor d’Educació, Pau Bosch.