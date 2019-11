Almussafes dedica el mes de novembre a la conscienciació contra la violència de gènere

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat ha programat un ampli ventall d’actes que culminaran el 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona



Com cada mes de novembre, en un clar compromís per la igualtat i contra la violència masclista, l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, programa un ampli ventall d’actes Contra la Violència de Gènere. Aquest mes tan significatiu, es clausurarà el dia 25, data en la qual es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb la lectura d’un manifest davant de l’Ajuntament d’Almussafes.



Les activitats per a commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, cita que se celebra a nivell mundial el 25 de novembre, ja han començat a Almussafes. Al llarg de tres setmanes, i seguint la dinàmica utilitzada des de fa diversos anys, el consistori de la localitat està desplegant una sèrie d’iniciatives amb l’objectiu de tractar aquest fenomen des de diferents punts de vista. D’aquesta forma, la problemàtica s’està tractant a través de propostes formatives i culturals dirigides als diferents col·lectius poblacionals.



L’acte central serà novament la concentració el mateix dilluns 25 de novembre a les 12.45 hores enfront de la casa consistorial, durant la qual les representants de l’Associació de Dones Progressistes de la població llegiran un manifest reivindicatiu en el qual demanaran públicament la fi de tota violència masclista. “Serà un bon moment per a mostrar a tota la societat la nostra més absoluta repulsa a totes les agressions físiques i verbals que encara hui, en ple segle XXI, continuen patint moltes dones en el nostre entorn”, assenyala la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



Fins a eixe dia 25 s’hauran dut a terme diferents accions per a conscienciar a la ciutadania, entre les quals es troben els tallers organitzats per a l’alumnat dels centres escolars. Els xiquets i xiquetes de 1r, 2n i 3r de Primària del CEIP Almassaf estan participant aquests dies en un taller sobre corresponsabilitat denominat ‘Canals de transmissió de rols i estereotips de gènere”, impartit per Equality Momentum i inclòs, igual que la resta de propostes, dins del Pla Municipal d’Igualtat 2018-2020 impulsat per l’Ajuntament.



Per part seua, els i les adolescents que estudien 2n de l’ESO en l’IES Almussafes assistiran els dies 12 i 13 de novembre en horari lectiu a un taller sobre sexisme i publicitat titulat ‘El sexisme i la publicitat, les relacions positives vs l’amor romàntic’, en el qual es posaran sobre la taula exemples de com continuen persistint els estereotips de gènere en els anuncis que ens arriben a través dels diferents suports utilitzats per a donar a conéixer productes i serveis.



En l’apartat dels tallers educatius també està previst el desenvolupament d’una ‘clownferencia’ a la sala d’usos múltiples de l’institut en la qual una parella de pallassos crearà un clima de joc i confiança que facilitarà la recepció del missatge de lluita contra la violència de gènere. En ‘Qui bé et vol et farà riure”, la joventut participant parlarà d’emocions, fortaleses, autoestima i amor per a ajudar a detectar i eliminar actituds i situacions que són l’avantsala del maltractament físic, psicològic i social. “En la teua vida pot ser meravellós comptar amb algú que t’estime, però que t’estime bé”, expliquen els responsables de la sessió.



Llibres i cinema per a reflexió

La cultura també estarà molt present aquests dies per a aprofundir en aquesta problemàtica. El dijous 21 de novembre, a les 17 hores a la Biblioteca Municipal, es realitzarà una breu lectura d’alguns dels contes i llibres infantils que poden trobar-se en la infraestructura i que tracten sobre la igualtat, el respecte i la llibertat, entre altres temes. Durant la vesprada hi haurà tallers manuals a càrrec de les AMPAS dels CEIP Almassaf i Pontet. ‘El raconet de la igualtat’, nom que se li ha donat a aquesta exposició literaria, s’inaugurarà eixa mateixa vesprada i estarà disponible durant diverses setmanes.



A més, el diumenge 24 de novembre s’oferirà a la sala d’actes del Centre Cultural una doble sessió de cinema. A les 16.30 hores es projectarà la pel·lícula familiar ‘El viaje de Chihiro’, en la qual una xiqueta de 10 anys viatja amb cotxe amb els seus pares quan descobreix que s’han convertit en animals. Finalment, a les 19 hores el públic podrà gaudir de la cinta ‘Una cuestión de género’, en la qual l’actriu Felicity Jones es posa en la pell de Ruth Bader Ginsburg, qui va lluitar perquè les dones pogueren tindre els mateixos drets que els homes als EUA i actuar enfront dels casos de discriminació.



Des del dilluns 18 de novembre, el balcó de l’Ajuntament lluirà un gran llaç morat en homenatge a les víctimes de les violències masclistes durant aquest 2019. “Si no visibilitzem el problema sembla que no existeix. Per això és tan important afrontar aquesta reclamació amb totes les nostres armes, que no són unes altres que les que ens proporciona l’educació, la cultura i la llibertat d’expressió”, comenta l’edil.