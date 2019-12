Almussafes dedica el seu calendari municipal de 2020 al canvi climàtic

L’alumnat dels tres centres educatius de la localitat ofereix en les seues creacions consells per a cuidar el planeta



Del 16 de desembre al 5 de gener, el hall del Centre Cultural acollirà una exposició amb tots els dibuixos inclosos en l’almanac



L’Ajuntament distribuirà gratuïtament en breu els exemplars d’aquesta obra a tota la ciutadania



El calendari municipal 2020 de l’Ajuntament d’Almussafes ja està pràcticament preparat per a la seua distribució. El pròxim dilluns 16 de desembre a les 19.30 hores s’inaugurarà l’exposició amb les creacions de l’alumnat de la localitat seleccionades per a formar part del mateix i mitja hora abans s’entregaran els premis. El tema triat per a aquesta nova edició és la lluita contra el canvi climàtic. Per al regidor d’Educació, Pau Bosch, el calendari municipal “és un instrument educatiu clau per a tota la ciutadania perquè serveix per a donar visibilitat a qüestions que considerem importants, com en aquest cas el medi ambient, i en altres edicions la literatura, la cultura o la història”, assenyala l’edil.



Els CEIP Almassaf i Pontet i l’IES Almussafes han tornat a utilitzar el talent i la creativitat de l’estudiantat per a donar forma a un nou calendari municipal de la localitat. Si per a aquest 2019 l’Ajuntament de la població va triar com a tema la novel·la ‘El Petit Príncep’, de l’autor francés Antoine de Saint-Exupéry, per al de 2020 s’ha optat per aprofitar l’edició d’aquest almanac per a “abordar el fenomen del canvi climàtic, que requereix el màxim esforç per part de tota la societat”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.



Els tres primers mesos de l’any estan dedicats al plàstic zero, els productes de proximitat i l’agricultura. Abril, maig i juny al consum amb responsabilitat, el fons marí i el desglaç, respectivament. A continuació, l’estiu intenta sensibilitzar sobre la cura de les platges (juny) i els boscos (juliol) i la lluita contra la desertització (agost). Finalment, a l’octubre es recorda la importància de les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar), al novembre la necessitat de mitigar la contaminació atmosfèrica i al desembre els beneficis ambientals de comptar amb aigües netes.



Segons Bosch, “la lluita contra el canvi climàtic ens concerneix a tots i totes i per això des del consistori, en col·laboració amb els centres escolars, hem volgut aprofitar l’edició del calendari municipal per a continuar difonent la importància d’actuar per a minimitzar les seues conseqüències”.



Exposició i premis

Els dibuixos seleccionats per a formar part d’aquest projecte, en el qual s’ha involucrat a l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària, s’exposaran públicament en el hall del Centre Cultural del 16 de desembre al 5 de gener en una mostra que s’inaugurarà el mateix dia 16 a les 19.30 hores. Mitja hora abans, a les 19 hores, es procedirà al lliurament de premis en un acte que es durà a terme a la sala d’actes de la infraestructura.



“El calendari de l’Ajuntament d’Almussafes no és només una eina pràctica amb la qual tindre sempre a mà els dies i mesos de l’any i anotar les qüestions importants de la nostra vida quotidiana, és un instrument educatiu clau per a tota la ciutadania perquè serveix per a donar visibilitat a qüestions que considerem importants, com en aquest cas el medi ambient, i en altres edicions la literatura, la cultura o la història”, assenyala l’edil.



El consistori municipal anunciarà en breu el començament del repartiment gratuït d’aquest calendari entre la ciutadania.