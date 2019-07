Almussafes dedica una jornada de les seues festes patronals a l’art

L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ va celebrar el passat dimecres 3 de juliol una jornada de pintura nocturna i la inauguració d’una exposició



L’entitat, que ha presentat per primera vegada dama, ha aconseguit que la seua representant es convertisca en la Reina de les Festes 2019



El passat dimecres 3 de juny, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ va dur a terme dues activitats incloses en la programació de les festes patronals d’Almussafes: la inauguració d’una exposició en el Centre Cultural i la celebració d’una sessió de pintura nocturna a l’entorn de la plaça Major. En la mostra, que es va obrir al públic a les 20 hores, s’exhibeixen obres de 12 integrants de l’entitat, entre les quals es troben un retrat de la Reina de les Festes 2019. En la reunió posterior, que es va iniciar a les 22 hores, es van congregar més de 30 amants de la pintura, de totes les edats i tant de dins com de fora de l’entitat, per a compartir una vetlada creativa en la qual es van centrar en reflectir els encants de l’entorn de la Torre Razef, situada al costat de l’església parroquial.



Un any més, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ d’Almussafes s’ha sumat a l’ampli programa d’activitats de les festes patronals de la localitat amb la celebració de dues iniciatives relacionades amb el seu àmbit. L’entitat, que participa activament durant l’any en l’agenda del municipi amb diverses propostes, no ha volgut perdre l’oportunitat de continuar mostrant el seu treball i de promocionar aquesta disciplina artística durant l’estiu i, per aquest motiu, el passat dimecres 3 de juliol va convocar a la ciutadania a dues noves activitats.



A les 20 hores, l’associació va inaugurar a la sala d’exposicions del Centre Cultural una mostra en la qual s’exhibeixen obres pictòriques d’un total de 12 membres d’aquesta. L’espai que ocupen les pintures està presidit per un retrat de la Reina de les Festes 2019, Yolanda López Natividad, qui en el passat va pertànyer a l’entitat. Precisament, la jove ha accedit al seu càrrec representant a ‘paleta i Pinzell’, sent la primera vegada que l’entitat presentava dama d’honor a l’elecció.



En l’acte van participar, a més de familiars, amics i amants de l’art, la Reina de les Festes, el regidor de Cultura, Alex Fuentes, la regidora de Festes, Mar Albuixech, i la nova presidenta de l’entitat, Elena Muelas, en la qual va ser la seua presentació pública com a coordinadora de ‘Paleta i Pinzell’. Albuixech li va fer lliurament d’un detall commemoratiu realitzat per l’artista local Tere Cuñat per la seua col·laboració en la programació de les festes patronals.



“Els felicite per l’enorme esforç que realitzen al llarg de l’any per difondre l’art. El seu treball ens demostra que és possible expressar-se amb gran claredat a través de la imatge i transmetre la bellesa de les coses en senzills llenços que els seus integrants dominen a la perfecció gràcies a la seua constància i el seu talent”, destaca l’edil Alex Fuentes, qui agraeix també la predisposició mostrada per l’entitat.



Pintura nocturna

La segona de les activitats que es va dur a terme durant la jornada va ser una sessió de pintura nocturna, en la qual el col·lectiu va aconseguir reunir a més de 30 persones per a plasmar a través de diferents punts de vista el paisatge de l’entorn de la Torre Razef, situada en la plaça Major d’Almussafes. En la exitosa convocatòria van participar adults, xiquets i xiquetes, tant de l’associació com de fora, els qui van utilitzar material propi per al desenvolupament de les seues creacions.