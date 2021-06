Almussafes denominarà Mestra Sicluna a un dels seus carrers

L’executiu local accepta la proposta triada en la iniciativa ‘Mereixem un carrer’, impulsada per la comunitat educativa de la població



Empar Sicluna, que va impartir classes a Almussafes entre 1866 i 1897, serà la primera dona professional a tindre una via amb el seu nom en la localitat



La qüestió ha de passar ara pel ple de la corporació municipal, pas que es preveu donar en els pròxims mesos

L’executiu local almussafeny confirma que va a iniciar el procediment per a denominar a un dels seus carrers ‘Mestra Sicluna’, acceptant així la proposta realitzada pels centres educatius de la població. La iniciativa haurà d’aprovar-la el ple de la corporació municipal, un tràmit que s’espera poder realitzar en els pròxims mesos. La docent Empar Sicluna, que va exercir la seua professió a Almussafes entre 1866 i 1897, va ser la guanyadora de la votació realitzada en l’IES i els CEIP en el marc del projecte d’igualtat ‘Mereixem un carrer’, en el qual es va posar de manifest que, a excepció de noms de santes, en la llista de carrers no es dedicava cap carrer a figures femenines.



El projecte d’igualtat ‘Mereixem un carrer’, desenvolupat en els tres centres educatius d’Almussafes amb motiu del Dia de la Dona i del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, està a punt de culminar. L’executiu municipal ha confirmat que accepta la proposta presentada per l’IES i els CEIP Pontet i Almassaf per a denominar un dels carrers de la població ‘Mestra Sicluna’, guanyadora d’aquesta iniciativa amb la qual es buscava donar visibilitat a les dones en la llista de carrers de la localitat.



Belén Godoy, regidora d’Igualtat i Joventut, i Alex Fuentes, regidor de Cultura, van visitar el passat dijous 3 de juny l’Institut d’Educació Secundària, Batxillerat i FP per a traslladar a l’alumnat la notícia. “Ens sembla un projecte molt interessant en el qual s’ha posat en valor a un gran nombre de dones que van lluitar pel progrés de la ciutadania i que, desgraciadament, no han rebut mai a Almussafes un homenatge a la seua alçada”, assegura Godoy.



Tots dos van confirmar que el carrer que portarà el nom ‘Mestra Sicluna’ està situat en els voltants de l’IES, via que en aquests moments es denomina ‘D2’. Ara, la proposta haurà de portar-se al ple de la corporació municipal perquè es faça efectiva, un tràmit que la corporació municipal pretén completar en els pròxims mesos.



Fuentes, per part seua, afig que amb aquest treball “l’estudiantat de 6é de Primària i de 1r de l’ESO també ha tingut l’oportunitat d’indagar en la història del nostre poble i del món sencer per a rescatar històries de dones que són o haurien de ser un referent per a tots i totes, perquè, cadascuna des del seu àmbit, van lluitar per tindre una societat més justa i avançada en la qual les desigualtats foren cada vegada menors”. “”En aquest sentit, afig, “des de l’equip de govern tindrem en compte a la resta de dones finalistes per tal de denominar més vies públiques en el futur”.



Projecte ‘Mereixem un carrer’

El projecte ‘Mereixem un carrer’, inspirat en una iniciativa sorgida en un centre educatiu de Màlaga, té com a objectiu augmentar la presència de les dones en els noms dels carrers. Després d’un estudi realitzat a nivell local, l’alumnat va arribar a la conclusió que en tota la llista de carrers almussafenys no hi ha ni una sola via amb nom de dona, a excepció de les dedicades a figures religioses. Per aquest motiu, el professorat va animar a l’alumnat de 6a de Primària i de 1r de l’ESO a investigar la trajectòria de desenes de dones de tot el món per a posar en valor les seues aportacions a la societat. Cadascun dels equips formats per a aquesta tasca va presentar el treball centrat en una dona i posteriorment es va convocar una votació entre la comunitat educativa de la qual va eixir guanyadora la mestra Empar Sicluna.



Empar Sicluna

Nascuda a València, però casada en la localitat, Empar Sicluna va desenvolupar la seua activitat professional a Almussafes entre 1866 i 1897, trenta-un anys en què va impartir classes a un gran nombre de xiquetes. No obstant això, al contrari del que va ocórrer amb companys seus homes de la mateixa època, la seua labor no havia sigut reconeguda encara amb un homenatge tan significatiu com un carrer, greuge que ara, en 2021, podrà reparar-se.