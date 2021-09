Print This Post

Almussafes denúncia la “inacció” de la CHJ en el que respecta a la neteja del Barranc del Tramusser

La neteja del Barranc del Tramusser, en el qual s’ha acumulat mala herba, arbustos i plantes, continua sense executar-se per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme amb competència en la matèria, tres setmanes després de la petició formal registrada per l’Ajuntament d’Almussafes.

El Consistori tem que les pluges torrencials que ja s’estan produint amb l’arribada de la tardor provoquen desbordaments i, per tant, riuades que ocasionen danys en cultius, carrers i cases, tal com va ocórrer en l’episodi de novembre de 2020. L’alcalde, Toni González mostra la seua preocupació per la pasivitat de l’entitat responsable del manteniment de la infraestructura i reclama l’execució immediata d’aquests treballs “abans que siga massa tard”.

L’executiu municipal d’Almussafes vol evitar que una hipotètica pluja torrencial provoque danys com els que es van registrar al novembre de 2020 a la comarca de la Ribera, quan el desbordament del Barranc del Tramusser va ocasionar importants pèrdues en cultius, vies públiques i habitatges.

Per a això, fa tres setmanes va sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), responsable del manteniment d’aquesta infraestructura, que procedira a la neteja de la zona amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania davant el risc de futures inundacions.

No obstant això, l’entitat encara no ha actuat ni contestat a la petició, que a més de presentar-se de manera formal es va traslladar també per telèfon i mitjançant el corresponent formulari dirigit al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

L’alcalde ha afirmat que es lamentable que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer faça cas omís a la seua demanda, que no és un capritx nostre sinó una de les millors maneres d’evitar catástrofes.

L’eliminació de mala herba, arbustos i plantes és responsabilitat d’aquesta institució i, per tant, ha d’atendre-la com més prompte millor, perquè estem a la tardor i, per tant, plenament immersos en l’època de fortes pluges.