Almussafes desinfecta gratuïtament els espais comuns dels edificis amb persones contagiades

El servei, únic a la Ribera i en marxa des de finals del passat mes d’abril, es presta prèvia petició del veïnat o els seus familiars



Des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat prop d’un centenar d’aquests treballs, que es desenvolupen en paral·lel a la neteja de vies públiques

Des de finals del passat mes d'abril, l'Ajuntament d'Almusafes posa a la disposició de la ciutadania un servei gratuït de desinfecció dels espais comuns dels edificis en els quals resideixen persones contagiades per Covid.19. Per a accedir a ell és necessari sol·licitar-ho telefonant a la Policia Local, perquè el consistori no té identificades a les persones a les quals se'ls ha diagnosticat la malaltia. Gràcies a la iniciativa, única a la Ribera, ja s'ha actuat en prop d'un centenar de blocs de cases de la població. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, "aquestes labors resulten fonamentals per a garantir la seguretat de les persones que resideixen en aquestes finques i proporcionen, així mateix, una gran tranquil·litat i confiança en les seues entrades i eixides de la vivenda".



“Aquestes labors resulten fonamentals per a garantir la seguretat de les persones que resideixen en aquestes finques i proporcionen, així mateix, una gran tranquil·litat i confiança en les seues entradas i eixides de la vivienda”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, sobre aquest servei únic a la comarca de la Ribera.



Per a poder beneficiar-se d’aquesta iniciativa, l’edil recorda que és “imprescindible” que les persones afectades o els seus familiars sol·liciten aquesta col·laboració de manera expressa telefonant a la Policia Local (96 178 19 83), “atés que, en compliment de la llei de Protecció de Dades, l’Ajuntament tan sols rep informació sobre el nombre de persones contagiades, però en cap cas disposa de les seues dades, que únicament estan a l’abast del Departament de Salut al qual pertanyem”.

“Nosaltres no tenimidentificades a les persones que han donat positiu, per la qual cosa aquelles comunitats de veïns i veïnes interessades a beneficiar-se d’aquesta prestació han d’esperar a què la pròpia persona contagiada o el seu cercle familiar ens ho comunique directament perquè puguem activar, de manera immediata, el servei de desinfecció a l’edifici», explica Wic.



Des que va començar a oferir-se aquesta ajuda, a l’abril de 2020, el consistori municipal ja ha registrat prop d’un centenar de serveis, tots ells sufragats pel propi Ajuntament de fons propis. “Evidentment, quan esclata una pandèmia com l’actual, amb les seues consegüents crisis sanitària, econòmica i social, totes les prioritats canvien. I entre les múltiples actuacions que es van iniciar es troba aquesta, que es duu a terme en paral·lel a les constants desinfeccions de carrers, zones verdes i edificis públics. Tota acció és poca per a protegir la ciutadania i superar d’una vegada per sempre aquesta pandèmia”, conclou.