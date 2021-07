Almussafes destina 23.000 euros a les ajudes per a estudiants de Batxillerat, FP i universitats

El consistori subvenciona les despeses derivades de l’adquisició de llibres i material, la matrícula, el lloguer d’habitatge i el transport



Les sol·licituds poden presentar-se, preferiblement via telemàtica a través de la seu electrònica municipal, fins al pròxim 9 d’agost

Des del passat 9 de juliol i fins al pròxim 9 d’agost l’alumnat almussafeny de Batxillerat, Cicles Formatius i graus universitaris poden presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material escolar, matrícula, lloguer i transport corresponents al curs 2020-2021. Les peticions han d’entregar-se preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i les quanties aconseguiran els 170 euros (Batxillerat i FP) i els 300 euros (graus universitaris), segons la mena d’estudis. El Consistori ha reservat 23.000 euros de fons propis a aquest projecte.



L’alumnat que aquest recentment finalitzat curs 2020-2021 haja cursat estudis de Batxillerat, Cicles Formatius o Universitat ja pot sol·licitar les ajudes municipals impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes amb fons propis per a col·laborar amb les despeses derivades de l’adquisició de llibres, material, matrícula, lloguer d’habitatge i transport imprescindibles per al desenvolupament de la seua formació.



L’executiu local destina en la present convocatòria del programa un total de 23.000 euros a aquesta qüestió, una iniciativa amb la qual es busca que cap persona abandone els seus estudis postobligatoris per motius econòmics, assegurant així la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. “Per a moltes famílies resulta impossible assumir aquestes despeses perquè tenen altres necessitats més urgents que atendre, per la qual cosa aquesta ajuda pretén ser un suport per a facilitar la formació a aquelles persones que volen preparar-se per a l’àmbit laboral a través dels estudis que els ofereix el sistema una vegada conclosa l’ESO”, argumenta el regidor d’Educació, Pau Bosch.



Els i les estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius podran rebre una aportació màxima de 170 euros, mentre que per als i les que hagen cursat un grau universitari aquesta quantitat s’elevarà fins als 300 euros. La quantia a concedir en aquest programa, que no és compatible amb l’atorgada per altres institucions públiques o privades per aquests mateixos conceptes, variarà en funció de les factures que es presenten per a justificar l’ajuda i, tal com es recull en les bases, en cap cas superarà la quantia màxima individualitzada. Així mateix, en el cas que els diners a subvencionar als sol·licitants superen la consignació total, la quantitat disponible es distribuirà equitativament i de manera proporcional.



Requisits i documents

El període per a sol·licitar la subvenció, que ja ha començat, estarà en marxa fins al pròxim dilluns 9 d’agost i per a poder optar a ella és imprescindible que les persones sol·licitants hagen estat matriculades en centres educatius dels citats nivells, estar empadronat o empadronada almenys un any abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i haver justificat degudament qualsevol subvenció rebuda per l’Ajuntament amb anterioritat.



Les peticions hauran d’entregar-se preferentment per via telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament, a la qual es pot accedir a través del portal web municipal, adjuntant diferents documents, entre els quals es troben la declaració d’haver-hi o no sol·licitat la beca a altres administracions i la de trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament d’altres ajudes, el pressupost total de despeses que es preveuen durant el curs pels conceptes derivats de la convocatòria, les factures originals o els tiquets i el certificat del centre educatiu de la matricula de l’alumnat.



L’òrgan instructor s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds i d’emetre informe tècnic en el qual conste que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir al programa i la comissió de valoració serà la que emeta una proposta de resolució en la qual es concrete el resultat de l’avaluació efectuada. Resolta la convocatòria l’Ajuntament procedirà al pagament de les ajudes mitjançant transferència bancària.