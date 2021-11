Almussafes destina 45.000 euros en subvencions per a emprenedors

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Almussafes ha obert el termini per a sol·licitar les ‘Ajudes Municipals a Persones Emprenedores’, les peticions de les quals podran presentar-se fins al pròxim 15 de desembre. El Consistori destinarà 45.000 euros a aquesta qüestió en la present convocatòria, sent la subvenció màxima per persona de 3.000 euros

Les persones residents a Almussafes que s’hagen donat d’alta com a professionals autònoms a partir de l’1 d’octubre de 2020 i mantinguen en l’actualitat la seua activitat, així com les que entren a formar part d’aquest règim especial de la Seguretat Social abans del 15 de desembre de 2021, poden acollir-se a les ajudes convocades per l’Ajuntament de la localitat per a fomentar l’emprenedoria.

El Consistori municipal ha reservat 45.000 euros entre aquest any i el pròxim (22.500 euros per exercici pressupostari), amb l’objectiu de donar suport a la posada en marxa de xicotetes i mitjanes empreses (pimes), concedint subvencions de 3.000 euros a cada nou negoci de nova creació.