Almussafes disposa ja de 21 aparcaments públics amb espai per a al voltant de 600 vehicles

Aquesta setmana l’Ajuntament ha obert les portes d’un situat al carrer Pintor Sorolla, que té capacitat per a 14 automòbils



El passat dimecres 9 de setembre, el regidor d’Obres i Serveis i l’intendent de la Policia Local van visitar la zona d’estacionament

Els quasi 5.000 cotxes i furgonetes registrats a Almussafes, així com els que utilitzen les persones de fora quan arriben a la localitat, disposen ja d’al voltant de 600 places d’aparcament gratuït en un total de 21 recintes, molts d’ells habilitats gràcies a un model de col·laboració públic-privada mitjançant el qual les persones propietàries dels mateixos cedeixen a l’Ajuntament les seues parcel·les sense utilitzar a canvi de mantindre-les netes i de no pagar les corresponents taxes en concepte d’IBI. Aquesta setmana, el carrer Pintor Sorolla del municipi ha incorporat el vint-i-uné aparcament d’aquestes característiques, al qual poden accedir fins a 14 vehicles. Aquesta iniciativa permet solucionar els problemes d’aparcament en els diferents barris i evitar la insalubritat les parcel·les buides.



L’Ajuntament d’Almussafes continua sumant places d’estacionament públic i gratuït de vehicles en el seu nucli urbà, una estratègia iniciada fa uns anys “i que està donant excel·lents resultats”, segons el regidor d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. Gràcies a aquest model, ja són 21 els recintes d’aquestes característiques a la disposició de la població, els quals sumen al voltant de 600 places d’aparcament. “Per a nosaltres resulta fonamental que la ciutadania compte amb espai suficient per a estacionar els seus vehicles el més a prop possible dels seus domicilis i dels seus llocs de treball i, sobretot, de manera totalment gratuïta, en contra de la tendència que s’observa en moltes ciutats i municipis del nostre entorn”, explica l’edil.



Sense comptar amb les vies de circulació, la major part dels espais destinats a l’aparcament a Almussafes no són de l’Ajuntament, però s’incorporen al registre municipal de zones d’estacionament a través d’un sistema de col·laboració públic-privada mitjançant el qual el consistori subscriu acords amb persones que disposen de solars i parcel·les sense utilitzar amb l’objectiu d’habilitar-los per a aquest fi. “Gràcies a aquest mètode resolem dues qüestions. D’una banda, solucionem els problemes d’estacionament existents en els diferents barris i, per una altra, aconseguim que totes les parcel·les que no estan sent utilitzades per les persones propietàries romanguen netes i lluny de convertir-se en un risc per a la salubritat en el nucli urbà”, ressalta. A més, els i les titulars dels espais que alberguen aquests aparcaments estan exempts del pagament de l’Impost de Béns immobles (IBI) durant el període en el qual l’acord està en vigor.



Aquesta setmana ha entrat en servei el vint-i-uné aparcament d’aquestes característiques, també gràcies al citat model de col·laboració públic-privat. Està situat al carrer Pintor Sorolla i compta amb 14 places. El passat dimecres 9 de setembre, Wic i l’intendent de la Policia Local, Ernesto Serrano, van visitar aquest espai per a comprovar en persona que la seua habilitació s’havia desenvolupat tal com estava previst. “Volíem incorporar un lloc per aquesta zona perquè és la que comptava amb un menor nombre d’espais d’aquest tipus”, assenyala el regidor, qui considera que “a tots els avantatges que ofereix aquest sistema se suma el fet que ens permet disposar d’un nucli urbà molt més net, estètic i, en definitiva, amb un entorn més amable”.



Aparcaments

L’aparcament amb més places disponibles és el situat al carrer Lira Almussafense (122), seguit de l’ubicat al carrer Pinar, l’eixida de la qual es troba al carrer Cano (70). També compten amb un ampli espai per a albergar vehicles el que està disponible a la cantonada formada pels carrers Benifaió i Salvador Botella, el situat enfront del Camp de Futbol Municipal i el del carrer Nou d’Octubre. A tots ells pot accedir-se les 24 hores del dia, fins i tot al comercial del carrer Santa Ana, que està habilitat amb la finalitat de facilitar les compres en els comerços de proximitat.



“Jo crec que en aquests moments les dificultats per a aparcar a Almussafes són inexistents, i això que la flota de vehicles de la localitat se situa en al voltant de les 5.000 unitats, sumant cotxes i furgonetes, per a una població de 9.000 habitants, al que hi hauria que afegir els de les persones que ens visiten. A pocs metres del nostre destí sempre trobem un lloc en el qual estacionar i això ha sigut possible gràcies a aquestes polítiques, en el desenvolupament de les quals ha sigut fonamental la disposició i col·laboració de les persones propietàries d’aquests solars”, conclou el regidor.