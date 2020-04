Almussafes distribueix viseres anti-esguitades elaborades amb impressores 3D per als hospitals valencians

Print This Post

La població civil de Burjassot té per davant una nova oportunitat per a realitzar una acció solidària envers les persones que romanen als hospitals per estar malaltes de Covid 19.

Es tracta de donar les màscares de busseig, model Easybreath comercialitzades per Decathlon, que seran recollides i donades per a la fabricació de respiradors per a malalts de caràcter lleu.

Així, voluntaris i voluntàries de Protecció Civil seran els encarregats de recollir aquestes màscares de busseig en els domicilis de les persones que decidisquen donar-les i seran els centres de salut els qui coordinaran la seua distribució als centres sanitaris on siguen precisades. Les persones que desitgen donar les seues màscares han d’enviar un correu electrònic a proteccioncivilburjassot@yahoo.es amb nom i cognoms, telèfon de contacte i adreça postal.

Van ser uns metges italians els qui van descobrir que aquest tipus de màscara es pot modificar per a transformar-la en un respirador temporal per a pacients lleus.

Des de l’Ajuntament de Burjassot s’agraeix encaridament la col·laboració ciutadana en totes les accions que fins ara s’han posat en marxa per a, entre tots i totes, contribuir a pal·liar en la mesura que siga possible els efectes de la crisi del coronavirus.

