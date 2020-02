Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Almussafes enceta un taller per a malalts de Fibromiàlgia



El pavelló esportiu d’Almussafes acull els tallers de gimnàstica per a persones amb Fibromiàlgia, Dolor i Fatiga crònica



Una petició que des de fa mesos des de l’Associació de malalts de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica es demanava al consistori almussafeny

En pocs dies es van omplir les 20 places disponibles per a la temporada 2020, un taller amb 2 classes per setmana els dilluns i dimecres de vesprada