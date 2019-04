Almussafes es bolca amb la benvinguda a la comitiva del Repte Solidari 2019

Connect on Linked in

Centenars de veïns i veïnes van rebre el dissabte 30 de març a la vesprada a les persones participants en aquesta iniciativa de l’AECC de València

Durant 24 hores, van recórrer 121 quilòmetres entre Venta del Moro i Almussafes per a recaptar fons, donar visibilitat la malaltia i conscienciar a la societat

Almussafes va rebre el passat dissabte 30 de març a la vesprada amb aplaudiments, emoció i agraïment al grup d’esportistes participants en el Repte Solidari 2019, una iniciativa de l’AECC de València amb la qual l’associació busca recaptar fons per a la investigació, donar visibilitat a la malaltia i conscienciar a la societat sobre la importància de treballar units per a derrotar-la. La ciutadania va col·laborar activament en la festa amb la qual es va homenatjar les 52 persones que van assumir el desafiament de recórrer 121 quilòmetres entre Venta del Moro i Almussafes.

El passat dissabte 30 de març a les 18 hores, arribava a Almussafes l’expedició del Repte Solidari 2019. Les 52 persones que van acceptar la proposta de l’Associació Espanyola contra el Càncer de València van entrar en el nucli urbà de la localitat després de recórrer 121 quilòmetres entre Venta del Moro i Almussafes, un trajecte que va durar al voltant de 24 hores i en el qual van poder rebre la calor i suport dels veïns i veïnes de la Portera, Alboraig, Yàtova, Torís, Albal, Beniparrell i Silla.

El cansament acumulat durant la prova no va impedir que aquest mig centenar d’esportistes gaudira amb intensitat al costat dels almussafenys i almussafenyes de la festa que la població els havia preparat per a homenatjar-los. La rebuda va començar en la intersecció formada pels carrers València, Santa Creu i Major, on se’ls va obsequiar amb una rosa blanca en senyal d’agraïment i van gaudir amb un concert a càrrec del grup musical Saruka. La banda, que ja va actuar en la recepció realitzada l’any passat als i les retistes, va oferir alguns dels temes que integren el seu àlbum debut, ‘Tú sígueme’. Posteriorment, la comitiva es va traslladar fins a l’Àgora del Parc Central. Tres associats d’AECC Almussafes que han passat per aquesta malaltia, Mari Carmen Sanz, Pilar Heredia i Miquel Llop, van ser els encarregats de portar durant l’últim tram del recorregut la ‘torxa solidària’, que simbolitza la lluita i solidaritat amb aquest projecte.

Recaptar fons per a la investigació, donar visibilitat a la malaltia i conscienciar a la societat són els tres objectius del Repte Solidari, en el qual per segon any consecutiu es va bolcar tant la ciutadania com el teixit associatiu. El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ es va encarregar d’oferir un refrigeri als retistes i els seus familiars, la Penya de Motoristes Full Equip va obrir pas a la comitiva, l’AMPA del CEIP Almassaf va col·laborar amb la logística i l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme va aportar el seu art.

“Jo m’imaginava que tal vegada no podria aconseguir-ho, però hem sigut una pinya i tots i totes em deien que això no és el dur, que el veritablement dur ho viuen aquelles persones que tenen càncer i s’alcen tots els dies sabent que han de lluitar contra aquesta malaltia. Això sí que és dur”, va assenyalar l’alcalde d’Almussafes, Toni González, una de les 52 persones embarcades en aquest repte.

Una edició especialment dura

En aquest espai verd, en el qual l’organització va instal·lar la meta simbòlica d’aquesta iniciativa, va continuar la festa. La Junta Local de l’AECC d’Almussafes va aprofitar que aqueix mateix 30 de març es commemorava el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon per a conscienciar a la població sobre la importància de la prevenció. D’aquesta forma, es va col·locar un estand amb informació sobre aquest tema que va ser visitat per desenes de persones durant tota la jornada i en el qual es van realitzar proves per a detectar aquesta variant de la malaltia.

José Antonio Miguel Garrido, impulsor de la iniciativa, assenyala que aquesta edició ha sigut especialment complicada. “Enguany ho hem passat bastant mal perquè a la ‘vall de l’infern’ hem tingut temperatures de zero graus”, mentre que l’adjunt a la gerència d’AECC València, Javier Llombart, destaca que es tracta d’una forma de “demostrar que estem amb els malalts, que el seu patiment és el nostre patiment i que intentem donar un xicotet suport en la investigació a través de la quota que paguen els retistes”.

La foto de família amb totes les persones que han fet possible el Repte Solidari va posar el punt i final a una celebració en la qual les persones afectades van ser les autèntiques protagonistes.