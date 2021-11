Almussafes es manifesta contra la violència de gènere amb motiu del 25N

Connect on Linked in

El parc Central ha acollit la tradicional concentració amb la qual es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones



Les persones assistents han rebut com a detall commemoratiu una motxilla que porta escrit el text ‘Ni micro, ni macro, MASCLISME’, ideat per l’alumnat de l’IES Almussafes

Almussafes ha commemorat durant el matí de hui, dijous 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb una concentració a l’esplanada situada enfront de l’edifici de l’Ajuntament. En l’acte, organitzat conjuntament per la Corporació Municipal i l’Associació de Dones Progressistes, s’ha llegit un manifest i s’ha mantingut un minut de silenci en homenatge a les víctimes. Així mateix, des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat s’ha repartit una motxilla commemorativa en la qual pot llegir-se ‘Ni micro, ni macro, MASCLISME’, lema triat per l’alumnat de l’IES Almussafes, el qual també ha rebut aquest detall al centre educatiu. “Encara que després de tant de temps comença a ser frustrant que les coses no avancen, o ho facen molt lentament, no hem de rendir-nos, perquè continuen en joc la vida de moltes dones i també el seu benestar”, ha declarat durant el matí la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



Desenes de veïns i veïnes d’Almussafes, així com representants polítics i d’entitats, s’han concentrat hui, dijous 25 de novembre, a l’esplanada situada enfront de la Casa Consistorial de la localitat per a mostrar públicament el seu absolut rebuig a tota forma de violència contra les dones. L’acte, que se celebra tots els anys en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i està organitzat per l’Associació de Dones Progressistes i l’Ajuntament, ha començat a les 12.45 hores i en ell s’ha tornat a posar l’accent en la necessitat de continuar lluitant per a erradicar aquesta xacra.

“Encara que després de tant de temps comença a ser frustrant que les coses no avancen, o ho facen molt lentament, no hem de rendir-nos, perquè continuen en joc la vida de moltes dones i també el seu benestar. Resulta incomprensible que en ple segle XXI hàgem de continuar organitzant activitats per a remarcar que sense igualtat real no pot haver-hi democràcia veritablement plena. No obstant això, no ens queda una altra que alçar la veu tant com puguem per a insistir en eixa idea. I per a això necessitem del suport de tota la societat”, explica la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.

Durant l’acte, la presidenta de l’Associació de Dones Progressistes, Alicia Benavent, ha pronunciat un manifest en el qual ha insistit en la necessitat de parar tota forma de maltractament, desgranant tant els avanços aconseguits com els reptes que s’han d’afrontar a partir d’ara per a acabar amb aquest fenomen que en el que portem de 2021 s’ha cobrat la vida de 37 dones. Aquesta xifra s’eleva a 1.117 des que, en 2003, van començar els registres. En record de totes elles, s’ha mantingut un minut de silenci.

Com a novetat, enguany des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat s’ha fet lliurament a totes les persones assistents a l’acte d’una motxilla reivindicativa que porta serigrafiat el lema ‘Ni micro, ni macro, MASCLISME’. El text l’ha ideat l’alumnat de l’IES Almussafes, el qual està treballant aquests dies el concepte de ‘micromasclismes’ a través de diferents tallers formatius. Ells i elles també han rebut aquest matí en el centre aquest detall commemoratiu sufragat per l’Ajuntament.