Almussafes es plena de màgia com a previ 37é Congrés Màgic Nacional de 2022

Almussafes sempre és màgia. Per això, per conmemorar el Dia Internacional de la Màgia l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme d’Almussafes ha preparat un Gran Espectacle de Màgia, en especial per als més menuts.

El festival màgic, gratuit i obert a tota la ciutadania, ha contat en el suport de la Regidoria de Cultura de la localitat. El màxim responsable de l’àrea, Àlex Fuentes, es mostra molt estusiasmat pel retorn de la activitat de les entitats culturals, cíviques i esportives del poble, després d’un estiu marcat per una estricta normativa de seguretat.

L’espectacle, celebrat a l’Àgora del Parc Central d’Almussafes ha contat amb l’actuació dels mags Lluc el Màgic, Magic Mazo, Mago Ati i Toni Caballero. Luis Lafont, president de l’AVI, també va estar present a l’acte i va deixar notar la seua alegría per la possibilitat de que la màgia torne als carrers, les places i els auditoris, per continuar il·lusionant a menuts i grans.

El event, que va seguir en tot momento un estricte protocol anticovid, amb us obligatori de mascareta i distançament social, ha servit per a l’associació de il·lusionistes i mags com a previ d’un any 2022 que tornarà a plenar de màgia els carrers d’Almussafes. L’AVI està embarcada en l’organització del 37é Congrés Màgic Nacional.

La trobada de mags comptarà, com sol ser habitual des de fa quasi tres dècades, amb diverses gales, concursos, conferències i espectacles al carrer.