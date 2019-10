Almussafes es prepara per a commemorar el 9 d’Octubre

La localitat celebrarà la festa de la Comunitat Valenciana amb una extensa programació cultural



El teixit associatiu participarà activament un any més en les activitats organitzades pel consistori municipal



Des d’aquest dissabte 5 i fins al pròxim dimecres 9 d’octubre, Almussafes desenvoluparà nombroses activitats per a celebrar la festa de la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament de la localitat repeteix la fórmula d’altres anys i presenta una agenda en la qual no faltaran propostes com la lectura pública, aquesta vegada dedicada a Enric Valor, el Sopar Estellés i les visites guiades a la Torre Razef. Les associacions col·laboren novament en l’organització d’algunes de les propostes, totes elles relacionades amb les arrels del poble valencià.



La cultura, la història i les tradicions marcaran novament el transcurs dels actes organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb les associacions amb motiu del 9 d’Octubre. Des d’aquest dissabte 5 i fins al mateix dimecres 9, es desplegarà una extensa agenda amb les propostes que han anat consolidant-se des de fa quatre anys. “Hem volgut seguir la línia marcada al començament de la passada legislatura perquè hem comprovat que a poc a poc la ciutadania s’ha anat familiaritzant amb ella i ja se sent part d’aquesta celebració, que inclou propostes per a totes les edats”, explica la regidora de Festes, Mar Albuixech.



El tret d’eixida a la programació tindrà lloc aquest dissabte 5 d’octubre a les 19.30 hores amb l’Intercanvi de Dansaires que es durà a terme a la sala d’actes del Centre Cultural. En l’espectacle musical, Dansaires del Tramusser i l’associació del grup de Millars de Castelló oferiran diferents balls populars típics de València. L’endemà, el diumenge 6, a les 9.30 hores, les Mestresses de Casa Tyrius serviran el tradicional esmorzar popular al parc Central. Eixa mateixa jornada, i a diferents hores, l’Ajuntament reprendrà les visites guiades a la Torre Razef. Per a participar en aquests recorreguts, en els quals les persones participants descobreixen la història de l’edifici i la seua arquitectura i gaudeixen dels paisatges que s’albiren des de la part superior, és imprescindible inscriure’s prèviament en la recepció del Centre Cultural. En l’apartat cinematogràfic, a les 19 hores es projectarà a la sala d’actes d’aquesta infraestructura la pel·lícula de producció valenciana ‘La banda’.



El músic castellonenc Artur Àlvarez ambientarà el ‘Sopar Estellés’ del dimarts 8 a les 21.30 hores en la Llar dels Jubilats amb un recital en el qual interpretarà alguns dels temes recollits en el disc ’10 poetes contemporanis’. El sopar de cabasset, en el qual col·labora Argila de l’Aire, requereix inscripció prèvia en el Centre Cultural. En l’entrada, de tres euros, s’inclouen la beguda i l’aperitiu. Durant la vetlada s’entregaran els premis del concurs de cartells d’aquesta festivitat, que han recaigut en 2019 en Berta Guixot i Clara Marí, en les categories adulta i infantil, respectivament.



Enric Valor, protagonista de la lectura pública

El dimecres 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, les activitats començaran a les 9.30 hores amb una ‘despertà’ i una posterior ‘xocolatà’ en les quals participaran les tres comissions falleres de la població i que comptarà amb la col·laboració de la Junta Local Fallera. A partir de les 11 hores hi haurà tallers infantils, de confecció de flors i de tatuatges d’henna al Parc Central, on la ciutadania també podrà degustar dolços típics de la regió. Les Ampes dels CEIP Almassaf i Pontet, la Comparsa Alí Ben Bufat, Dones Progressistes, ‘El Putxeret’, ‘Arts i Oficis’ i l’Associació Fibromiàlgia es faran càrrec d’aquestes activitats lúdiques.



Paral·lelament es durà a terme l’acte institucional de la jornada. A les 11 hores està prevista la concentració enfront de l’edifici de l’ajuntament de les autoritats municipals, representants d’associacions i públic en general, els qui es traslladaran en cercavila cap al parc de les Palmeres al costat de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense per a procedir a la lectura pública, dedicada aquest 2019 a les ‘Rondalles’ d’Enric Valor. El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència participarà activament en la convocatòria.



Després del retorn al parc Central en un trajecte que estarà ambientat per la Colla d’Al-mansáf de tabal i dolçaina, la Comparsa Alí Ben Bufat oferirà una desfilada mora des de l’Àgora i fins a l’esplanada del Centre Cultural, on a les 14 hores es dispararà una ‘mascletà’ amb la qual es posarà el punt i final a la commemoració. “És un dia per a viure’l amb l’alegria de saber que avancem com a poble i que ho fem reivindicant la nostra cultura, per la qual cosa anime a tota la ciutadania a gaudir intensament d’una setmana tan especial com aquesta, en la qual tornem a l’essència per a seguir mirant cap al futur”, afirma l’edil.