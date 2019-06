Almussafes es prepara per a la seua XXXIII Volta a Peu

El Club d’Atletisme Almussafes i l’Ajuntament organitzen el macro event esportiu



Se celebrarà aquest dissabte 29 de juny a partir de les 18.30 hores amb el parc Central com a punt de trobada



Les inscripcions poden realitzar-se fins a aquest divendres 28 de juny a les 14 hores en la web www.mychip.es



L’Ajuntament i el Club Atletisme d’Almussafes ultimen els preparatius per a la celebració de la XXXIII Volta a Peu de la localitat, un esdeveniment que està previst que reunisca centenars de persones aficionades a aquest esport aquest dissabte 29 de juny a la vesprada. Les inscripcions poden realitzar-se fins a les 14 hores d’aquest divendres 28 de juny en www.mychip.es i y presencialment en el mateix lloc de la carrera fins a una hora abans de l’inici de la mateixa (19 hores). Des de l’organització animen a les persones participants a aportar productes alimentaris solidaris per a Creu Roja en el moment de la recollida dels seus xips. El consistori ha establit un ampli dispositiu per a garantir la seguretat de l’activitat.



Aquest dissabte 29 de juny, el nucli urbà d’Almussafes tornarà a omplir-se de corredors en una de les principals cites esportives de les festes patronals de la localitat, la ‘Volta a Peu’. La trenta-tresena edició d’aquest esdeveniment, organitzat pel Club Atletisme Almussafes i l’Ajuntament del municipi, es durà a terme a partir de les 18.30 hores amb eixida i arribada al parc Central, on es concentraran els esportistes que competisquen en les cinc proves convocades (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Absoluta).



Les inscripcions per a participar en aquesta iniciativa, en la qual s’espera l’assistència de diversos centenars de persones, poden realitzar-se a través de la web www.mychip.es fins aquest divendres 28 de juny a les 14 hores o fins que s’esgoten les places disponibles. Malgrat que aquestes inscripcions són gratuïtes, des de l’organització es convida a les persones participants a aportar en el moment de la recollida del xip productes alimentaris solidaris per a col·laborar amb el banc d’aliments que gestiona Creu Roja (llet, llaunes de tonyina o tomaca fregida, oli, sucre, gel, xampú…).



“‘La Volta a Peu’ és una de les cites ineludibles en el programa d’actes de les festes d’Almussafes i cada any reuneix gran part dels amants del ‘running’ de la comarca. De fet, les inscripcions avancen a bon ritme. Amb un circuit urbà i una prova de la categoria absoluta que comença a les 20 hores amb l’objectiu d’evitar les altes temperatures estivals, des del consistori animem a tots els aficionats a unir-se a aquesta celebració amb la qual busquem promocionar l’activitat física i la salut de la població”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch.



En el lliurament de premis s’entregaran tres guardons per categoria per als tres primers classificats, així com dos trofeus als primers esportistes locals classificats per categoria i un esment al millor classificat amb diversitat funcional, tant en modalitat masculina com femenina. A més, tal com consta en la normativa, no es concedirà doble trofeu a un mateix atleta. Finalment, totes les persones participants rebran una samarreta commemorativa de l’esdeveniment.



Dispositiu

Una activitat tan multitudinària com aquesta requereix una cuidat dispositiu que garantisca el seu correcte desenvolupament. En aquest sentit, el club i el consistori han previst una sèrie de mesures per a aconseguir aquest objectiu. Totes les persones participants estaran cobertes per l’assegurança de responsabilitat civil i assistència sanitària i disposaran de llocs d’avituallament a meitat i al final de la carrera, on es posarà a la seua disposició refrescos i meló per a reposar forces. Així mateix, l’esdeveniment comptarà amb un metge, dos ATS, dues ambulàncies i diversos efectius de Protecció Civil i de la Policia Local, que s’encarregarà de regular el trànsit i de coordinar el tancament de vies.