Almussafes espera a les millors escoles de frontó valencià

En els pròxims dies els millors 20 equips d’aquesta temporada de les tres províncies jugaran la fase final Autonòmica dels JECV

Després de l’aturada per les mesures de restricció per a frenar la propagació del Covid-19, en els mesos de gener, febrer i part de març, les competicions escolars arriben al seu moment culminant, amb la disputa de les fases finals Autonòmiques de la modalitat de frontó parelles dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Aquesta temporada es tornaran a disputar en la localitat d’Almussafes, en un dels poliesportius millor preparats per a jugar a la modalitat de frontó valencià que en els últims anys ha millorat les seues instal·lacions. Aquests dies a Almussafes jugaran 20 equips en les cinc categories de competició, representant a 16 escoles de les tres províncies: Almassora, Beniarbeig-El Verger, El Genovés, El Puig, Laguar , Massamagrell, Meliana, Moixent, Onda, Ondara, Orba, Petrer, Vila-real, Vinalesa i Xaló. Ací estaran representats els millors equips dels provincials; Alacant, Castelló i València. Els benjamins i alevins jugaran el dijous 8 d’abril, a partir de les 17 hores. Els infantils, cadets i juvenils jugaran el dilluns 12 d’abril, a partir de les 15 hores.

Equips classificats fase final Autonòmica JECV frontó parelles:

– Categoria benjamí

Xaló A – Orba – Meliana A – El Puig B

– Categoria aleví

Almassora – Ondara C – Moixent A – El Genovés A

– Categoria infantil:

Vila-real – Beniarbeig-El Verger – El Puig A – Montserrat A

– Categoria cadet:

Vila-real – Petrer – Moixent A – Massamagrell A

– Categoria juvenil:

Onda – Ondara – Laguar A – Vinalesa

La passada temporada els campions Autonòmics van ser les escoles de Massamagrell, Ondara, Montserrat i El Puig.

