Almussafes espera als millors juvenils dels JECV

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El frontó de José Ventura d’Almussafes acull demà divendres 29 de març la fase final Intermunicipal de frontó individual

Demà divendres 29 de març, a partir de les 17 hores, es jugará la fase Intermunicipal dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó individual. Aquesta temporada han arribat fins a la final 8 jugadors procedents de sis escoles diferents. A partir de les 17 hores, començará el nivell B, amb quatre jugadors que debuten en l’última ronda de la competició juvenil i més tard, a partir de les 19 hores, jugaran els jugadors de nivell A, on han arribat 3 dels favorits que la temporada passada ja van estar entre els millors d’aquesta categoria.

Demà arranca novament, en el frontó José Ventura d’Almussafes, la fase final de l’Intermunicipal dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó individual. Esta temporada són 8 els jugadors que han arribat a la fase final, els quals procedixen de sis escoles diferents, El Puig, Tavernes Blanques, Orba, Oliva, IES Maritim de València i IES La Malladeta de la Vila.

La final està composta per dos fases: la primera que començarà a les 17 hores amb el nivell B i en la que competiran Mario de l’IES Maritim de València, Pablo H. també procedent de l’IES Maritim de València, Sebastián de l’IES La Malladeta de la Vila Joiosa i Yael CPV Oliva y la segona fase començarà a les 19 hores amb els jugadors de la categoria del nivell A, en la que jugaran Saúl del CPV El Puig, Jorge del CPV Tavernes Blanques, Joan del CPV Orba i Javier G. del CPV Oliva.

La temporada passada, tant Jorge, el qual es va proclamar campió, com Saúl que va quedar tercer i Joan que es va imposar en quart lloc, van ser tres dels preferits que repetixen enguany en la mateixa categoria. Marco d’El Puig, que arribava en gran moment de forma física, no podrà jugar per una lesió en el genoll però, en el seu lloc jugarà el jugador de l’escola d’Oliva, Javier que tractara de donar la sorpresa davant dels seus rivals, que dominen la modalitat de les tres parets. Les dos fases finals es presenten molt igualades i a prior qualsevol d’ells pot proclamar-se campió.

Abans de Falles es va presentar la fase final dels JECV de frontó individual, en el saló de plens de l’Ajuntament d’Almussafes, on van estar Pau Bosch, edil d’esports d’Almussafes, Rafael Vidal, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de frontó valencià i José Ventura, president del CPV Almussafes.