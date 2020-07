Almussafes estrenarà al setembre el seu nou frontó cobert

Connect on Linked in

L’Ajuntament hi ha invertit un total de 281.000 euros de fons propis en este projecte, ja conclòs

La reforma d’este espai del Poliesportiu Municipal, que compta amb 420 m² de superfície, permetrà als clubs esportius celebrar les seues activitats durant tot l’any

El pròxim mes de setembre obrirà les seues portes per als clubs esportius almussafenys el frontó del Poliesportiu de la població que continuava descobert i que ha sigut sotmés en els últims mesos a una important intervenció amb què s’ha cobert i tancat la infraestructura per a poder acollir activitats durant tot l’any, independentment de la situació meteorològica de cada moment. L’Ajuntament, que ha aportat 281.000 euros a esta actuació, ha inclòs en el projecte la col·locació de nou paviment, la renovació del sistema d’il·luminació i l’ampliació de la rampa d’accés de vehicles. A més, ha aprofitat la circumstància per a la reconstrucció de les voreres que donen accés al frontó i per a l’ampliació de la zona verda de l’entorn, on s’han plantat nous arbres. L’espai serà utilitzat, principalment, pels clubs de tir amb arc, gimnàstica rítmica i bàsquet, encara que no es descarta que puguen celebrar-se en ell altres tipus d’actes públics.

El projecte per a la renovació completa del Poliesportiu Municipal d’Almussafes, inaugurat fa 37 anys, acaba de completar-se amb la finalització de les obres que han permés cobrir i tancar el segon dels frontons amb què compta el recinte. D’esta manera, a partir del pròxim mes de setembre les entitats esportives de la població podran fer ús d’unes instal·lacions completament modernitzades en qualsevol època de l’any, atés que ja no es veuran sotmeses a les inclemències de la meteorologia. En principi, servirà, principalment, per als entrenaments del Club de Tir amb Arc durant la temporada d’hivern i per a algunes de les activitats impulsades pel Club Esportiu Gimnàstica (CEGA) i el Club de Básquet. Així mateix, les característiques d’este espai, completament diàfan i dotat d’un nou sistema d’il·luminació, permetran acollir també altres actes de caràcter extraordinari.

La intervenció, que s’ha desenrotllat al llarg dels últims mesos, ha suposat una inversió de 281.000 euros, quantitat que ha aportat íntegrament l’administració local. Amb eixos diners, s’ha cobert i tancat l’antic frontó, s’ha substituït el paviment, s’ha instal·lat un nou sistema d’il·luminació i s’ha executat una ampliació de la rampa d’accés de vehicles, la qual cosa facilitarà la pràctica de diferents disciplines en condicions òptimes. Paral·lelament, i aprofitant esta actuació, l’Ajuntament ha dut a terme distints treballs en la contornada, com la reconstrucció de les voreres que donen accés a la infraestructura i l’ampliació de la zona verda situada just al costat, on s’han plantat noves espècies arbòries.

“Este frontó estava infrautilitzat perquè no comptava amb les condicions necessàries per a practicar determinats esports. Al mateix temps, alguns clubs sol·licitaven disposar de més espai per a poder entrenar amb major comoditat, per la qual cosa vam veure l’oportunitat perfecta per a donar-li una nova vida a un espai que disposa de 420 m² de superfície, la qual cosa ho convertix en ideal, no sols per a la pràctica d’esport sinó, per què no, per a acollir altres esdeveniments”, afirma el regidor d’Esports, Pau Bosch, el qual va visitar recentment les obres junt amb l’alcalde, Toni González, i la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud. És precisament esta última qui ha estat supervisant, en tot moment, l’evolució de la intervenció, recepcionada fa unes poques setmanes després del retard provocat per l’estat d’alarma.

“Continuem posant a punt totes les infraestructures públiques existents per a adaptar-les a les noves necessitats de la ciutadania, i en eixe sentit ja estem treballant, com anunciàrem en el mes de juny, en la remodelació d’espais com el parc del Poliesportiu, les voreres de la plaça Major o els elements de seguretat de les grades del Camp de Futbol. A més, en breu donarem més informació sobre la construcció del Casal Jove, en el qual l’executiu municipal invertirà 250.000 euros per a l’edificació d’un espai de generoses dimensions en què es podran celebrar nombroses activitats dirigides a este col·lectiu”, recorda el primer edil. “El govern que presidisc no ha parat en cap moment i estos nous projectes són la prova que continuem treballant de valent per a estar a l’altura d’allò que la ciutadania espera de nosaltres”, afig.