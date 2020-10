Almussafes forma part de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030

Connect on Linked in

L’alcalde, Toni González, ha participat aquest matí en l’assemblea constitutiva de la Xarxa que implementarà els objectius de desenvolupament sostenible

Durant la sessió, celebrada a través de videoconferència, s’han aprovat les normes de funcionament i el pla de treball, entre altres qüestions

El president de l’executiu d’Almussafes, Toni González, ha participat durant el matí de hui dimecres, 21 d’octubre, en l’Assemblea de constitució de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, un òrgan de participació constituït a través de la FEMP, que serveix per a vehiculitzar el treball conjunt de cara a l’impuls decidit i coordinat que requereix la implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible en els Governs Locals adherits. Durant la trobada telemàtica s’ha procedit al nomenament dels membres del Consell de Govern del a Xarxa, a més d’acordar les seues normes de funcionament, pla de treball i pressupost anual, quotes de les entitats locals associades i data per a la celebració de la segona assemblea anual de l’òrgan.

El municipi d’Almussafes continua desenvolupant el seu compromís inequívoc amb la implementació de l’Agenda 2030 en l’àmbit local i d’ací la seua adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals que, entre les 11.30 i les 13.30 hores de hui dimecres, ha celebrat la seua assemblea constitutiva per videoconferència.

L’alcalde, Toni González, juntament amb el president de la FEMP, Abel Caballero, la secretària d’Estat per a l’Agenda 2030, Ione Belarra, i representants polítics i tècnics de les més de 160 entitats locals de tota Espanya integrants d’aquest instrument de participació i coordinació dependent de la FEMP, ha assistit a aquesta primera sessió que valida l’aposta per a escometre i afrontar, de manera decidida, els grans reptes de desenvolupament sostenible en la població, amb l’any 2030 com a horitzó per a aconseguir-ho.

“Tenim un camí il·lusionant per recórrer i lògicament la coordinació i intercanvi d’actuacions entre els diferents governs locals membres és essencial per a aconseguir amb èxit aqueixos 17 objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per les Nacions Unides fa cinc anys”, destaca el president de l’executiu. De fet, des de la FEMP s’incideix en el fet que la materialització de la major part dels 17 ODS, de les seues metes i submetes, es realitza en el territori des dels Ajuntaments, una peça clau en tractar-se de l’Administració més pròxima a la ciutadania.

‘La Xarxa és un instrument que ens permetrà definir l’estratègia conjunta a seguir per a la consecució dels reptes plantejats per al desenvolupament d’una societat més justa i igualitària sota els principis de l’Agenda 2030. Lògicament haurem d’escometre transformacions en els plans social, econòmic i mediambiental per a aconseguir l’èxit”, conclou González.