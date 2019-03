Almussafes gaudirà amb les finals de frontó al 4 i mig

Connect on Linked in

El frontó José Ventura d’Almussafes s’engalana de nou per acollir este pròxim diumenge les finals del IV Campionat Autonòmic Individual de Frontó al 4 i mig – Trofeu Diputació de València.

Les finals del IV Campionat Autonòmic Individual de Frontó al 4 i mig – Trofeu Diputació de València, es disputaran en Almussafes el pròxim diumenge 17 de març. El Campionat es desenvoluparà durant tot el matí del diumenge. Arrancarà a les 10.30 hores amb la final de tercera categoria, després a les 11.30 hores amb el torn dels finalistes de la segona categoria i finalitzant a les 12.30 hores amb la competició entre els finalistes de la primera categoria.

Una bona matinal en la modalitat de les tres parets que arrancarà a les 10.30 hores amb la disputa de la final de la tercera categoria, divisió que ha tingut com a seus els frontons de Borbotó, Vinalesa i Massalfassar. Els finalistes de la mateixa seran Pablo Merelo, jugador del CPV Socarrades-Campanar, un club que començava des de zero fa ara unes cinc temporades i que a poc a poc va col·locant-se en finals autonòmiques, com ara, la final de l’Edicom de galotxa el passat mes de desembre o en este cas, amb Pablo en la final de 3ª del 4 i mig. Enfront tindrà a Rafa Alfonso, del CPV Alfara del Patriarca, una altre club que està també d’enhorabona, recentment inauguraven el seu nou trinquet acollint les finals del AON d’escala i corda.

A continuació, cap a les 11.30 hores, serà el torn dels finalistes de la segona categoria, o el que és el mateix, Moisés Giner del CPV Almussafes davant Carlos Costa CPV Beniparrell. El primer, jove pilotari del poble de Benifaió que tindrà l’oportunitat de jugar esta final en el seu frontó, mentre que a la contra, tindrà a tot un experimentat jugador veterà com és Carlos de Beniparrell, molt acostumat a jugar finals que de segur el posarà d’allò més difícil a Moisés. Carlos es proclamava subcampió de la segona categoria l’any 2016 en la que era la primera edició d’aquesta competició que any darrer any va agafant impuls.

El que en teoria serà el plat fort de la jornada, arribarà a les 12.30 hores de la mà de la final de la primera categoria, on repeteix final el veterà jugador de Museros Adrián Celda, en este cas, davant Robert de Beniparrell. Es tracta d’una final inèdita, en la que ambdós jugadors de segur es buiden en el frontó. Pel que fa al palmarés d’aquestos jugadors en esta competició, atresora Adrián el Campionat de l’any passat en la màxima categoria, mentre que Roberto va estar campió de la segona categoria l’any 2017. De nou Almussafes, com en les tres anteriors edicions, acull les finals d’aquesta competició, en una nova mostra més de l’interès del consistori local, de la mà de Pau Bosch, regidor d’Esports, així com del club local, presidit per José Ventura, tenen per promocionar la modalitat de les tres parets en tots els seu nivells, no en và, en unes setmanes Almussafes també serà l’epicentre del frontó on es disputarà la competició Individual de Frontó categoria juvenil dels Jocs Esportius.