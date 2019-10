Almussafes ha sigut seu de les Jornades Tècniques Ciutats Amigues de la Infància

Print This Post

Les ciutats amigues de la infància de la província de València, distintiu impulsat per UNICEF, i 59 professionals especialitzats en este àmbit s’han donat cita en Almussafes, on s’ha celebrat el congrés en el qual s’han posat en comú processos desenvolupats en els diferents municipis per a augmentar la participació dels xiquets i xiquetes en la presa de decisions.

Al llarg de les dos jornades, s’ha reflexionat a través de conferències, tallers i taules redones coordinades per especialistes en la matèria.

En la clausura del congrés, s’ha dut a terme una avaluació del mateix i els menuts i menudes presents, pertanyents als diferents Consells de la Infància, han gaudit d’un espectacle de màgia.