Almussafes habilita un servei d’autobús per a acudir a la Carrera de la Dona de València

Enguany la cita, amb la qual es recapten diners per a causes com la lluita contra el càncer, se celebrarà el pròxim diumenge 5 d’abril



Les persones interessades a assistir a través d’aquest mitjà de transport han d’inscriure’s fins al 31 de març en el Pavelló Poliesportiu Municipal



Aquelles persones majors d’edat i empadronades a Almussafes que vulguen acudir a la Carrera de la Dona de València amb autobús podran fer-ho un any més gràcies al servei de transport que l’Ajuntament de la localitat té previst habilitar. Les inscripcions per a reservar plaça han de realitzar-se fins al dimarts 31 de març en el Pavelló Poliesportiu Municipal. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, anima “a totes les dones d’Almussafes a participar en aquesta iniciativa amb la qual a més es promou l’esport”.



L’Ajuntament d’Almussafes manté el seu suport a la Carrera de la Dona de València, que enguany se celebrarà el pròxim diumenge 5 d’abril. Com ha fet en altres ocasions, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de la localitat facilitarà el transport d’aquelles persones que s’hagen inscrit per a participar en aquesta prova esportiu-solidària posant a la seua disposició un servei d’autobús.



Els vehicles eixiran de l’esplanada del Centre Cultural a les 7.45 hores i per a poder fer ús d’ells és necessari inscriure’s prèviament en el Pavelló Poliesportiu municipal fins al dimarts 31 de març. Des del consistori s’informa que tan sols s’acceptarà la participació en aquesta expedició de persones majors d’edat i empadronades a Almussafes.



“Amb aquest esdeveniment es recullen fons per a projectes solidaris relacionats amb la investigació del càncer i la violència de gènere i per això no podem fer una altra cosa que secundar-lo aportant el nostre granet d’arena. Anime a totes les dones d’Almussafes a participar en aquesta iniciativa amb la qual a més es promou l’esport”, destaca la regidora de Polítiques de Joventut, Belén Godoy.



En 2019, el circuit es va compondre de huit carreres, en les quals van participar 135.000 dones. Gràcies a la seua solidaritat es van recaptar un total de 164.964 euros, que s’han destinat a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (111.000 euros) i a altres projectes. Entre les entitats beneficiàries d’aquestes donacions es troben Asociación Clara Campoamor (lluita contra la violència de gènere), Proyecto EFiK del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, Wanawake (contra les formes radicals de violència exercida sobre les xiquetes i les dones), Pulseras Rosas (donació de pèl i compra de perruques per a pacients amb càncer), Fundación Intheos (lluita contra el càncer mitjançant la investigació oncològica) i l’Associació de Dones amb Discapacitat Xarxa de València.