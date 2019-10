Almussafes homenatja els seus nonagenaris i a les persones usuàries de la Residència La Vila

L’Ajuntament i l’Associació de Jubilats i Pensionistes van dedicar el dissabte 26 d’octubre a aquestes activitats, incloses en el XLI Homenatge als Majors



El multitudinari dinar amb la qual es va clausurar la setmana commemorativa, que es va celebrar ahir, diumenge 27 d’octubre, va reunir 950 persones del col·lectiu

Cinc dels onze veïns i veïnes d’Almussafes que aquest 2019 compleixen les seues primeres nou dècades de vida van rebre el passat dissabte 26 d’octubre el tradicional homenatge públic per part del consistori municipal i de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la població. Les autoritats van visitar en els seus domicilis a quatre d’aquestes persones, mentre que la cinquena va viure aquest emotiu tribut en la Residència La Vila, on es va celebrar una jornada de convivència denominada ‘Majors, família i comunitat’. A totes elles se’ls va fer lliurament d’un detall commemoratiu.



El passat dissabte 26 d’octubre, l’agenda del XLI Homenatge als Majors d’Almussafes va tindre com a grans protagonistes a les persones que enguany 2019 compleixen noranta anys i a les quals utilitzen els serveis oferits per la Residència i Centre de Dia La Vila. Com ja és tradició, l’Ajuntament del municipi i l’Associació de Jubilats i Pensionistes van iniciar l’homenatge a les persones nonagenàries en el citat centre assistencial, on també es va dur a terme la jornada de convivència titulada ‘Majors, família i comunitat’.



La inauguració de totes dues activitats es va realitzar a les 10.30 hores amb un acte en el qual van participar autoritats locals, membres de la junta directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, residents i afins de les persones usuàries del geriàtric. A més, els i les integrants del Consell de la Infància i l’Adolescència van llegir uns poemes per al públic assistent. A continuació, i en el mateix espai, va rebre el seu corresponent homenatge pel seu noranta aniversari Ángela María Luisa Platero a qui, com a la resta de persones de la seua quinta, se li va entregar un detall commemoratiu realitzat en ceràmica amb un arbre representat al qual acompanya el lema ’90 anys de vida’.



“Eixos anys s’han de reconéixer com correspon i espere que l’arbre de la vida que hem triat aquesta edició com a obsequi perquè tinguen un record d’aquest dia també els faça rememorar la seua trajectòria vital, una cosa que em sembla molt bonic”, destaca la regidora de Majors, Paqui Oliver.



Després de l’obertura, la comitiva va visitar a un total de quatre persones nonagenàries en els seus respectius domicilis, on l’alcalde, Toni González, l’edil de l’àrea i la junta directiva de l’entitat que aglutina al col·lectiu de majors van ser rebuts per elles i per les seues famílies. “Per a mi hui és un dia molt important perquè visitar a les persones d’aquest poble de 90 anys i fer-los un xicotet homenatge per part de l’Ajuntament i de la junta directiva dels jubilats és un orgull”, va explicar per a Almussafes Web TV José Doria, president de l’associació. De les 11 persones nascudes en 1929 empadronades en la localitat, les autoritats i personalitats van fer parada en els habitatges d’Adolfina Rodríguez, Moisés Gilabert, Emilia Arnal i Carmen Fernández.



Mentrestant, en la Residència i Centre de Dia La Vila van continuar les activitats incloses en la seua jornada de convivència, que va constar d’un espectacle de ‘Magic Mazo’ oferit per l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme, un aperitiu, un dinar de germanor, una desfilada de moros a càrrec de la comparsa ‘Ali ben Bufat’ i un berenar. L’objectiu de la iniciativa, tal com comenta la directora del Centre, Julia Grau, era “celebrar un dia de convivència en el qual participaren no sols les persones usuàries de la Vila i el personal, sinó que ens acompanyaren familiars, autoritats, voluntaris i persones de la comunitat que sempre estan prop d’ells”.



El desenvolupament de l’agenda d’aquesta setmana commemorativa va continuar a la nit amb un sopar de cabasset que incloïa ball i va concloure l’endemà, el diumenge 28, amb la celebració d’una missa en honor als jubilats i pensionistes a l’església parroquial de Sant Bertomeu Apòstol i amb un multitudinari dinar en el Pavelló Poliesportiu Municipal en la qual van participar un total de 950 persones. “El balanç d’aquests set dies d’intensa activitat és molt positiu perquè ha acudit molta gent a tots els actes. La finalitat de tot això és que els nostres majors se senten integrats, escoltats, reconeguts i volguts. Nosaltres hem intentat transmetre’ls tots aquests valors i sens dubte la resposta ha sigut excel·lent”, afirma el primer edil.