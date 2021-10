Almussafes homenatja els seus nonagenaris

Connect on Linked in

La localitat clausura la XLII Setmana del Major amb un espectacle en el qual van actuar els cantants Francisco i Rafa Blas i l’humorista Oscar Tramoyeres



Del 18 al 24 d’octubre, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes, han desplegat una variada agenda d’activitats

Del 18 al 24 d’octubre, Almussafes va celebrar la XLII Setmana d’Homenatge als Majors de la localitat, una commemoració en la qual va destacar l’acte en el qual es va rendir tribut als ciutadans i les ciutadanes que aquest 2021 compleixen el seu noranta aniversari. “Per a mi és l’acte més important de tota la commemoració, perquè en ell reconeixem públicament el treball, l’esforç i la dedicació dels nostres majors al llarg de la seua vida”, assegura la regidora de Majors, Paqui Oliver. Durant la setmana es van oferir diverses activitats culturals que van tindre el seu colofó ahir, diumenge 24, amb un espectacle de varietats a la sala d’actes del Centre Cultural.



Els nonagenaris d’Almussafes van rebre el passat dissabte 23 d’octubre el tradicional homenatge de l’Ajuntament de la localitat i l’Associació de Jubilats i Pensionistes amb motiu de les seues nou dècades de vida. A partir de les 10.30 hores, l’alcalde, Toni González, la regidora de Majors, Paqui Oliver, i el president de la citada entitat, José Doria, van dur a terme la tradicional visita institucional al domicili d’algunes d’aquestes persones.



“Per a mi és l’acte més important de tota la commemoració, perquè en ell reconeixem públicament el treball, l’esforç i la dedicació dels nostres majors al llarg de la seua vida. Durant molts anys s’han bolcat per a ajudar a les seues famílies i amb aquest senzill tribut el que fem és retornar-los una mica de tot eixe lliurament”, comenta Paqui Oliver. “És increïble l’afecte amb el qual ens reben i tot el que podem aprendre d’ells i elles”, afig l’edil.



El recorregut va començar en la Residència ‘La Vila’, on van rebre aquest homenatge tres dels seus residents, i posteriorment la comitiva va visitar dos domicilis. A causa de les restriccions, tan sols van poder entregar en mà el detall commemoratiu a cinc de les quinze persones protagonistes de la iniciativa, encara que el Consistori farà arribar el regal a les deu persones restants. “Entre la pandèmia i l’estat de salut d’alguns d’ells ens ha sigut impossible estar prop de tots i totes”, justifica la regidora, qui recorda que el detall commemoratiu és “una placa amb l’arbre de la vida, que representa els llaços que uneixen el passat i el present”.



Espectacle de varietats per a clausurar la setmana

Ahir, diumenge 24, es va posar el punt i final a la XLII Setmana d’Homenatge als Majors de la població amb un espectacle de varietats en el qual el públic assistent va gaudir amb l’humor del monologuista Óscar Tramoyeres i de les veus dels cantants Francisco i Rafa Blas. Abans d’arribar a aquesta clausura, al llarg de set dies l’Ajuntament va desplegar una variada oferta d’activitats culturals adaptades a la pandèmia. Encara que no es van poder celebrar el multitudinari dinar conclusiu, els sopars en la Llar dels Jubilats i el concurs Almuchef, el Consistori va plantejar nombroses propostes alternatives.



El dilluns, en l’obertura, van actuar la Coral ‘Lira Almussafense’, el mag Luis Lafont, els ballarins Rubén i Carla i també Carlos Chova i Manoli Montañés. El dimarts, el Grup de Teatre Candilejas-EMT Almussafes va representar l’obra ‘Suegra no hay más que una’, adaptació lliure d’‘Una sogra de castanyola’, del dramaturg Eduardo Escalante. El dijous es va projectar la pel·lícula ‘La modista’, protagonitzada per l’actriu Kate Winslet, i el divendres es va dedicar al concert de piano del compositor i concertista Antonio Fontales, qui va presentar un espectacle titulat ‘Entre los silenciós del alma’.



“Estic molt contenta perquè malgrat les restriccions i d’haver hagut d’adaptar tota la programació a les circumstàncies epidemiològiques actuals la resposta del col·lectiu de majors ha sigut molt positiva. Sempre els ha encantat la música, el cinema i les arts escèniques, però després de tot el que hem viscut amb la Covid-19 encara estaven més desitjosos d’eixir i gaudir d’iniciatives culturals amb les quals saben que aprenen i socialitzen”, destaca Paqui Oliver sobre l’edició d’enguany.