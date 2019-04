Almussafes i Benifaió reclamen reg per goteig per als seus termes municipals

Connect on Linked in

Els alcaldes i els representants de les cooperatives hortofructícoles d’ambdós municipis s’han reunit este matí amb el director general d’Agricultura en l’Ajuntament d’Almussafes

Roger Llanes ha mostrat la seua ferma disposició a incloure en els pressupostos de 2020 de la Generalitat les obres del sector 35, que inclouen 259 hectàrees del terme de Benifaió i 56 hectàrees del d’Almussafes

El director general d’Agricultura, Roger Llanes, ha mostrat el seu compromís amb l’execució de les obres de modernització de l’ARJ (Séquia Real del Xúquer) i la voluntat que els treballs per a la instal·lació del reg per goteig en el sector 35, que afecta un total de 315 hectàrees dels termes d’Almussafes i Benifaió i el projecte del qual està en procés de redacció, compten amb consignació econòmica en els Pressupostos de la Generalitat del 2020. Així ho ha manifestat als alcaldes d’ambdós municipis, Toni González i Marta Ortiz, i als presidents de sengles cooperatives, Salvador Girona i Jesús Tortosa, durant la trobada mantinguda este mateix matí en el saló de plens de la Casa Consistorial d’Almussafes, propiciat per ambdós presidents dels executius.

La difícil situació que travessa l’agricultura de la Ribera per l’escassa rendibilitat dels cultius, es veu agreujada especialment a Almussafes i Benifaió al no disposar de reg localitzat, per la qual cosa esta situació afecta la competitivitat i qualitat dels seus productes. Així ho han posat de manifest els presidents de la Cooperativa Agrícola i Ramadera d’Almussafes (COAGAL) i de la Cooperativa Hortofructícola del Camp (COHOCA Coop) de Benifaió, Salvador Girona i Jesús Tortosa, respectivament, junt amb altres membres de les seues respectives Juntes Directives, durant la reunió. «Urgixen solucions, perquè portem 17 anys esperant que estes obres s’executen i tant els Ministeris d’Agricultura i Transició Ecològica, com la Generalitat Valenciana han de complir amb els compromisos adquirits amb els regants en el Convenio d’Alarcón», ha afirmat Girona. En este sentit, els regants de la Séquia Real del Xúquer junt amb Iberdrola i la resta de Comunitats integrades en USUJ, van cedir a l’Administració l’any 2001 l’ús d’este embassament que van pagar entre tots i, a canvi, l’Administració es va comprometre a modernitzar tota la zona regable d’estes Comunitats.

«d’Acord amb allò que s’ha estipulat en el Conveni d’Alarcón estes obres havien d’estar acabades l’any 2009, però els retards en la seua execució han sigut continus i, a hores d’ara, els grans oblidats de tot el procés som Benifaió i Almussafes», ha manifestat Tortosa, qui a més ha demanat l’exempció de l’IRPF fins que la modernització d’ambdós termes siga una realitat».

Roger Llanes ha manifestat el compromís de l’actual Conselleria d’Agricultura amb el reg localitzat, atés que amb la seua entrada en el govern l’any 2015 es va reprendre este projecte, que havia estat paralitzat durant més d’una dècada. “No podem realitzar en tres anys les obres que no s’han executat en quasi dos dècades, que a més tenen la seua planificació interna”, ha declarat.

De fet, ha informat fil per randa de l’estat actual del procés de modernització en ambdós termes i avançat que el projecte de capçal i xarxa de distribució del sector 35, que inclou 259 hectàrees a Benifaió, concretament en la zona de La Mocarra fins a Marjaleta, i 56 hectàrees del terme d’Almussafes, en les seues partides de Marjaleta, Casa Agustín Paredes i Font Nova, ja es troba en procés de redacció i es presentarà en la Conselleria en el mes de juny. En este sentit, ha posat de manifest la viabilitat de la seua inclusió, amb la corresponent finançament, en els pressupostos generals de 2020, una acció que els presidents dels executius d’ambdós poblacions, Toni González i Marta Ortiz, volen assegurar formalment a través d’un escrit que remetran ambdós corporacions locals a la pròpia Conselleria.

Així mateix, González ha apostat per mantindre reunions periòdiques i de seguiment sobre esta qüestió amb els responsables autonòmics i en col·laboració també amb els representants de la Séquia Real del Xúquer, una decisió recolzada per Ortiz, qui durant la reunió ha manifestat també la seua preocupació per la complicada situació que viuen en estos moments en els camps que no compten amb reg localitzat. “La realitat dels nostres terrenys de cultiu és encara més preocupant, ja que el regadiu no ha arribat a cap de les nostres partides”, ha afirmat l’alcalde d’Almussafes.

Planificació Obres Séquia Real del Xúquer

El terme municipal d’Almussafes, amb una superfície total de 586 hectàrees, està afectat pels sectors 35, 36, 39 i 41 i, el de Benifaió està afectat pels sectors 32 (que ja es troba en servici), 35, 37, 38 i 40, en 545 hectàrees.

El sector 36, que afecta 46 Has d’Almussafes té pendent la redacció del projecte de capçal i xarxa de distribució, i els sectors 37, 38 i 40 (286 Has Benifaió i 429 Has Almussafes) manté en redacció el projecte de xarxa de transport, capçals i xarxa de distribució a presentar a la CHJ, el pròxim mes de juny. L’actuació en les 50 Has del sector 39 a Almussafes té pendent la xarxa de transport, capçals i xarxa de distribució i, finalment, les 8 Has d’Almussafes del sector 41 es troben en la mateixa situació de paràlisi.

Reunió prèvia

Les Cooperatives de Benifaió i Almussafes, els sindicats agraris i la Séquia Real del Xúquer,

representada pel seu president, Antonio Costa, i les Juntes Locals de Benifaió i Almussafes, van celebrar el dia 20 de novembre una reunió a Benifaió en la que ja es va posar de manifest la preocupació dels agricultors pel retard en l’execució de les obras de modernització de l’ARJ que encara no han arribat a estos termes municipals.

En la trobada també van estar presents els alcaldes d’ambdós municipis, mostrant el seu suport i decisió de participar activament per a impulsar l’execució d’estes obres.