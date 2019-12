Almussafes i el seu terme municipal, analitzats amb números per l’IES de la localitat

Connect on Linked in

L’alumnat de 3r d’ESO de l’IES ha participat hui, dijous 12 de desembre, en una nova Ruta Matemàtica



El centre educatiu busca que l’estudiantat descobrisca el patrimoni artístic i mediambiental des d’un altre punt de vista



Al voltant de 60 alumnes de 3r d’ESO de l’IES Almussafes han participat hui, dijous 12 de desembre, en una nova edició de la Ruta Matemàtica, una iniciativa amb la qual el professorat busca traslladar a la joventut la importància d’aquesta ciència en el dia a dia de les persones.



En l’activitat, que va començar a implementar-se en 2016 i compta amb una guia escrita per les docents Beatriz Chofré i Marisol Parra i editada per l’Ajuntament (‘Rutes matemàtiques per Almussafes. De l’IES a la Torre’), s’han plantejat una sèrie de problemes relacionats amb elements mediambientals i del patrimoni artístic.



Així, l’alumnat ha hagut de resoldre diferents exercicis sobre simetria, càlculs de volum, superfícies i altures o anàlisis de figures geomètriques en les nou parades que integren l’itinerari, que comença en el centre educatiu i conclou als peus de la Torre Razef. En el seu camí, el grup ha hagut de passar, entre altres llocs d’interés, per zones de camps, el Centre de Salut, el Centre Cultural, la casa consistorial, el parc Central i l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol.