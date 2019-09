Almussafes i escacs, 19 anys de relació

Connect on Linked in

L’aposta de l’Ajuntament per la pràctica dels escacs es constata, un any més, amb la convocatòria de nous cursos



Iniciació, aprenentatge o perfeccionament són les tres propostes oferides des de la Regidoria de Joventut per a exercir el màxim domini d’esta disciplina



Inscripcions fins a dilluns que ve 16 de setembre



El Consistori d’Almussafes ja ha obert el termini per a la inscripció en el seu programa de cursos d’escacs, una iniciativa a què la regidoria de Joventut li ha brindat fidelitat durant els últims dènou anys. El col·lectiu de jóvens té la possibilitat de triar entre algun dels tres nivells oferits per a la pràctica de la disciplina, en funció del seu coneixement en la matèria, en esta nova edició, que tindrà lloc del 16 al 25 de setembre, en horari vespertí. Representants del Club d’Escacs de la localitat es responsabilitzaran d’impartir la formació en les instal·lacions del Centre d’Informació Juvenil.



L’Ajuntament d’Almussafes ha presentat una nova convocatòria dels cursos d’escacs en els nivells d’iniciació, aprenentatge i perfeccionament, perquè qualsevol persona jove interessada en el domini d’este joc de taula puga aprendre, independentment dels seus coneixements previs.



Este 2019, Almussafes complix els seus dènou anys ininterromputs de formació en la pràctica dels escacs, en una clara i fidel aposta per un programa d’aprenentatge que cada mes de setembre aposta per valors tan allunyats de l’era d’Internet com la resolució de problemes davant d’un adversari físic, la màxima concentració davant d’un tauler i la necessitat d’exercitar la memòria i la creativitat per a véncer en un joc en què s’interactua directament amb un altre jugador.

Cada un dels grups formats, que hauran de tindre un mínim de 4 i un màxim de 20 membres, participarà entre el 16 i el 25 d’este mes de les huit hores de formació del programa que impartix el recentment constituït Club d’Escacs d’Almussafes. Igual que en la passada edició, el preu general del curs és de 10€, encara que per als desempleats l’Ajuntament contempla descomptes del 50% i per als que disposen del carnet jove d’un 10%.



La joventut interessada a inscriure’s en esta nova edició dels tallers pot fer-ho fins a dilluns que ve 16 de setembre, en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu o per Internet en la plataforma Serviweb, amb accés des del portal municipal www.almussafes.es.



La regidor delegada de Joventut, Belén Godoy, ressalta la rellevància d’esta iniciativa, “consagrada com una de les línies estratègiques de l’oferta lúdica anual que proposem des de l’Ajuntament”. Prova d’això, les altres dos propostes relacionades amb esta disciplina, el torneig que anualment se celebra en el mes de juny i l’obert disputat a finals d’any, dos trobades en què poden posar a prova tot el que s’ha aprés.