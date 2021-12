Almussafes il·lumina el Nadal i promociona el comerç de proximitat amb un concurs

Connect on Linked in

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Almussafes entregarà 900 euros en 4 premis i AECAL sumarà un altre de 200 euros

Ciutadania, empreses i associacions poden participar en la iniciativa de decoració i il·luminació de balcons, finestres, aparadors i façanes

Almussafes, a 1 de desembre de 2021. Després del bon acolliment de la passada edició, l’Ajuntament d’Almussafes, a proposta de l’Associació d’Empresaris i Comerciants del municipi (AECAL), acaba de convocar l’II concurs ‘Junts il·luminem el Nadal’, amb l’objectiu de fomentar les compres d’aquestes festes en establiments de proximitat i embellir el nucli urbà amb llums i decoració típica nadalenca. Fins al 10 de desembre, ciutadania, associacions i comerços podran remetre fotografies que il·lustren la decoració i il·luminació de balcons, finestres, façanes i aparadors. En cas de resultar guardonats amb algun dels premis, rebran vals per valor de 150 o 300 euros per a consumir en establiments comercials de la població. Així mateix, AECAL entregarà un premi de 200 euros al millor comerç associat participant en el certamen.

L’impuls a les vendes en els establiments de proximitat d’Almussafes, el foment de la creativitat, de la il·lusió per participar en el Nadal i de la projecció d’un ambient festiu en la localitat són les bases que sustenten la iniciativa nadalenca, llançada per segon any consecutiu des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes, a petició de l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL).

Ahir dimarts, es va presentar la segona edició del concurs ‘Junts il·luminem el Nadal, amb la qual el consistori i el sector comercial local intenten pal·liar les dificultats que afronten diàriament des del gremi. “La competència és cada vegada major i d’ací la complexitat que afronten els xicotets negocis de la població per a mantindre’s a flotació, pese al bon servei i qualitat que ofereixen a la seua clientela. D’aquí ve que des de l’Ajuntament no cessem en el llançament de campanyes, concursos i altres esdeveniments que no sols els donen visibilitat, sinó que a més suposen una injecció econòmica per l’increment exponencial de les seues vendes i les festes nadalenques són una època de l’any excel·lent per a això”, destaca l’edil de Comerç, Àlex Fuentes.

En aquest sentit, des de l’executiu local es proposa de nou a la ciutadania il·luminar i decorar balcons, finestres, façanes i aparadors i enviar fotografies amb el resultat de les seues creacions per a poder optar a algun dels premis del certamen. El millor pis (balcó o finestra) es guardonarà amb 150 euros i altres 150 euros seran per a la millor façana o balcó d’una casa. Per part seua, el millor aparador o façana de comerç optarà a 300 euros, igual que la millor façana o balcó de comunitat de veïns i veïnes, casal faller o local d’associació. Per segon any consecutiu, AECAL entregarà també un premi extra de 200 euros al millor comerç de l’entitat.

En les cinc categories, els guardons seran vals que es consumiran en els establiments adherits a la iniciativa. “El comerç local constitueix un dels motors socials i econòmics del nostre poble i la qualitat és, sens dubte, una dels seus senyals d’identitat, i d’ací la necessitat d’incentivar, fomentar i impulsar a les nostres pimes enfront de les grans superfícies i distribuïdores”, afig el regidor.

Requisits i termini

Les persones o empreses interessades a participar en la convocatòria hauran d’inscriure’s emplenant la fitxa d’inscripció que pot descarregar-se en www.almussafes.net, en el mateix document en el qual es recullen les bases, i enviar-la per correu electrònic a almussafes_tep@gva.es Les candidatures, que hauran d’incloure les fotografies que mostren el treball realitzat, hauran de presentar-se fins al pròxim 10 de desembre a les 14 hores. Amb posterioritat, un jurat integrat per personal de l’Ajuntament, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL), Unió Gremial, el Consell de la Infància i l’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió (*ACEB) es reunirà per a triar les millors propostes, procés en el qual es tindran en compte qüestions com el disseny estètic, la destresa, la dificultat, l’originalitat, la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

Les fotografies hauran de ser originals i inèdites, no admetent-se cap que haja sigut premiada en altres certàmens o concursos. A més, serà condició indispensable per a incloure-les en la convocatòria que siguen actuals, la qual cosa es comprovarà in situ en les respectives localitzacions, i que la decoració es mantinga durant tot el termini del concurs. Finalment, en les bases s’estableix que no podrà identificar-se en les imatges a cap persona o lloc privat ni aparéixer elements polítics o ofensius, incompliment que comportarà la desqualificació immediata.

Les propostes guanyadores es faran públiques el 10 de gener de 2022 a la sala de plens de l’Ajuntament i les persones guardonades tindran un termini d’un mes per a consumir els vals en els establiments adherits.