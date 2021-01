Almussafes implanta una nova seu electrònica

El passat divendres 1 de gener de 2021 va entrar en funcionament el sistema, contractat atenent a “criteris tècnics, econòmics i funcionals”



L’eina, que integra tots els serveis oferits per l’Administració General de l’Estat, és més flexible que l’anterior

Des del passat divendres 1 de gener, la ciutadania disposa d’una nova seu electrònica per a comunicar-se amb l’Ajuntament d’Almussafes. L’executiu municipal ha optat per integrar la seua finestra de gestió administrativa en la solució SEDIPUALB@, desenvolupada per la Diputació d’Albacete i aprovada per les institucions encarregades de certificar la seua idoneïtat. La plataforma, disponible en https://almussafes.sedipualba.es/, ja ha sigut adoptada per nombroses ciutats i ha rebut diferents premis d’innovació. La regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, destaca la flexibilitat del nou sistema i que amb aquesta modificació s’han resolt les manques existents.



L’Ajuntament d’Almussafes avança en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El passat divendres 1 de gener de 2021, l’administració local va posar en marxa la seua nova seu electrònica, espai a través del qual la ciutadania i les empreses han de posar-se en contacte amb el consistori municipal per a la realització de les seues diferents gestions administratives.



Amb aquesta modificació, el servei passa a integrar-se en la solució SEDIPUALB@, sistema desenvolupat per la Diputació d’Albacete dins del marc del Centre de Transferència de Tecnologia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). SEDIPUALB@ proporciona una eina més flexible que ja han adoptat ajuntaments de tota Espanya, entre els quals es troben els valencians Picassent, Quart de Poblet, Catarroja, Requena o Alginet, entre altres.



“Hem volgut resoldre les manques existents optant per aquesta alternativa atenent criteris tècnics, econòmics i funcionals. La nova aplicació, molt més flexible, arriba a Almussafes avalada per diversos premis i reconeixements, entre ells el Certificat d’Excel·lència atorgat per la Comissió Europea al març de 2017 en els denominats ‘Share & Reuse Awards’, que es van entregar a Lisboa. A més, saber que altres ciutats espanyoles l’havien incorporat amb èxit va acabar per decantar la balança a favor d’aquesta solució informàtica que esperem que facilite a la ciutadania la gestió dels seus tràmits”, assenyala Mar Albuixech, regidora d’Hisenda.



SEDIPUALB@ proporciona una gestió completa del procés administratiu, des del registre d’entrada fins a l’arxivat final i està adaptada al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI). Així mateix, s’integra amb tots els serveis oferits per l’Administració General de l’Estat, com NOTIFIC@, TS@, @FIRMA, SIR, SEA, INSIDE, ARCHIVE, CL@VE, Plataforma d’intermediació, SCSP o REA.



Es pot accedir a la plataforma a través de la url https://almussafes.sedipualba.es/ o dels enllaços publicats en el portal municipal, www.almussafes.net.