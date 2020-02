Almussafes impulsa una campanya per a fomentar les relacions sanes entre la joventut

La localitat aprofita Sant Valentí per a visibilitzar a través d’Instagram els mites de l’amor romàntic i els micromasclismes



La iniciativa, emmarcada en el Pla d’Igualtat municipal, inclou un concurs i un café-tertúlia per a debatre sobre aquest tema



L’Ajuntament d’Almussafes inicia el pròxim divendres 7 de febrer una nova campanya de sensibilització. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat del municipi busca fomentar les relacions sanes entre les persones joves i derrocar els mites de l’amor romàntic a través de diferents peces publicitàries que s’aniran publicant al llarg d’una setmana en la xarxa social Instagram. El projecte inclou un concurs fotogràfic i un café-tertúlia en el qual es reflexionarà sobre aquest tema i s’entregaran els premis del certamen.



‘Ni fils ni taronges’ és el títol amb el qual la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes ha batejat a la seua nova campanya de conscienciació, en la qual planteja una reflexió sobre els mites de l’amor romàntic que impregnen les xarxes socials i sobre la percepció dels micromasclismes per part de la societat. Encara que està dirigida a tota la ciutadania, el consistori busca acostar-se sobretot a la població juvenil, per la qual cosa gran part del projecte es desenvoluparà a través de la plataforma social Instagram, una de les més utilitzades per aquest col·lectiu.



Del 7 al 13 de febrer, i coincidint amb els dies previs a la commemoració de Sant Valentí, es plantejaran a través d’aquesta xarxa social una sèrie d’imatges perquè les persones usuàries reflexionen sobre qüestions relacionades amb els mites de l’amor romàntic. ‘Fil roig de la destinació’, ‘L’amor és cec o estimar és patir’, ‘Jo faré que canvie o Canviaré per ell/ella’, ‘Coneix totes les meues contrasenyes de xarxes socials’, ‘Si no té cels no et vol’, ‘L’amor tot ho pot’ i ‘La teua mitja taronja’, són els aspectes que es tractaran, un per cada jornada.



“L’objectiu és doble: d’una banda volem visibilitzar tots aquests mites que s’han perpetuat amb el pas del temps i per un altra fomentar la participació de la joventut de la localitat en un tema molt delicat que considerem que cal abordar des de l’adolescència perquè a poc a poc deixen de produir-se situacions de maltractament”, assenyala la regidora de Polítiques d’Igualtat i Joventut, Belén Godoy.



Les imatges que es publicaran aniran acompanyades de l’etiqueta #NiFilsNiTaronges, amb el que es vol que la població participe activament a través dels seus comentaris i de les seues pròpies fotografies. De fet, la campanya també inclou un concurs en el qual es repartiran tres rellotges intel·ligents (smartwhats). La convocatòria està oberta a la ciutadania però, tal com es recull en les bases d’aquesta, “es valorarà positivament la participació d’adolescents i joves”.



Per a formar part d’aquest certamen, les persones interessades hauran de publicar en Instagram almenys una fotografia artística que els inspire relacions igualitàries o una crítica als mites presentats durant la setmana acompanyades de l’etiqueta #NiFilsNiTaronges i esmentant el compte @ajuntamentalmussafes. Les creacions guanyadores s’anunciaran el pròxim dijous 13 de febrer a les 17.30 hores durant un café-tertúlia que se celebrarà en el Centre Cultural i en el qual es reflexionarà sobre el contingut de la campanya. Des de l’organització avisen que és necessari estar present en aquesta sessió per a poder rebre el guardó.



“Les xarxes socials són una eina molt útil per a la difusió de campanyes de sensibilització com aquesta i esperem que els i les joves d’Almussafes s’involucren en ella. A vegades costa arribar a aquest col·lectiu però estic convençuda que la idea, creada en col·laboració amb la consultora Equality Momentum, generarà el debat necessari per a continuar avançant cap a una igualtat real que ens porte a una societat en la qual les relacions entre les persones siguen veritablement sanes, que és el principal objectiu del Pla Municipal d’Igualtat”, destaca l’edil.