Almussafes incorporarà al seu cos policial al Sistema de seguiment Integral dels casos de violència de gènere (VioGén)

Aquest va ser un dels principals acords adoptats durant la Junta Local de Seguretat, celebrada ahir dimarts, 4 de maig

Durant la sessió també es van valorar les estadístiques de les il·lícites comeses durant el present any en la població i l’anàlisi de les víctimes de violència de gènere en la població

El saló de plens de l’Ajuntament d’Almussafes va acollir, durant el matí d’ahir dimarts, 4 de maig, la seua primera Junta Local de Seguretat de caràcter presencial des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19. Durant la sessió, presidida pel subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, i per l’alcalde, Toni González, es va acordar iniciar el procediment per a la incorporació del cos de la Policia Local al Sistema de Seguiment Integral dels casos de violència de gènere (VioGén). L’aplicació del Pla Director per a la convivència i millora de la seguretat en els centres educatius i els seus entorns va ser un altre dels punts principals abordats durant la Junta, que va comptar amb la presència de la cap de la unitat de Violència sobre la Dona de la Subdelegació de Govern, Maria Ángeles Merino; el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic; l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano; el nou tinent de la Guàrdia Civil, Israel Neira; la secretària de la subdelegació, Ana Campos; el representant de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la CV, Carlos Sáez, i l’oficial de la Policia Local, Luís Montes.

El punt principal plantejat durant la sessió va ser l’acord per a iniciar els tràmits que permeten l’adhesió del cos de la Policia Local d’Almussafes al Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere (VioGén), un registre de dades informàtic que permetrà un seguiment individualitzat de les dones maltractades i que aglutina els diversos operadors que intervenen en la protecció institucional de les víctimes.

El cos policial ja es troba adherit al protocol FEMP de 2006 per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere, per la qual cosa des del consistori d’Almussafes s’han de completar la resta de les fases del procediment que conclourà amb la signatura del conveni amb el Ministeri de l’Interior.

Sobre aquest tema, es va realitzar una anàlisi i seguiment de les víctimes de violència de gènere en la localitat, per a perseverar en les pautes de coordinació entre totes les persones i àrees que formen part dels protocols habituals. Es va coincidir en el bon funcionament de la Policia Local i la Guàrdia Civil en el seguiment dels casos assignats, fet que reafirma la voluntat de continuar treballant conjuntament. Així mateix, es va informar de l’aprovació, pel ple de l’Ajuntament que se celebrarà demà dijous de la creació de la Mesa Local per a la detecció, actuació i coordinació contra la violència de gènere, integrada per les àrees de Benestar Social, Joventut, Educació, Policia Local, Guàrdia Civil, Centre de Salut i associacions de dones, i l’aprovació del seu reglament de funcionament.

“El nostre compromís en la lluita contra la violència de gènere és total i d’ací la necessitat de continuar creant sinergies i implicant no sols les forces i cossos de seguretat de l’Estat, sinó també a la resta de col·lectius que treballen en primera línia en la nostra localitat”, va subratllar Toni González, qui va avançar la pròxima adhesió de la localitat a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació.

Rellevant, així mateix, la voluntat de l’Ajuntament d’incidir en la inclusió del Pla Director per a la convivència i millora de la seguretat en els centres educatius d’Almussafes, un programa implementat pel Ministeri d’Educació en coordinació amb la Conselleria i la FVMP.

L’organització del dispositiu de seguretat per a les festes locals del pròxim mes de juliol va ser un altre dels punts tractats durant la sessió. Sobre aquest tema, el president de l’executiu local va informar de la cautela en l’organització dels actes públics per a preservar la seguretat de la ciutadania, evitant la celebració d’aquells de caràcter multitudinari i apostant pel control de l’aforament i el compliment de les mesures higienicosanitàries contra la Covid-19 amb la cooperació de les forces i cossos de seguretat locals.

L’anàlisi de les estadístiques sobre delinqüència i infraccions a Almussafes en diferents nivells i àmbits, en les quals s’ha observat un important descens en l’índex de criminalitat quant als delictes penals registrats entre els anys 2019 i 2020, concretament en un 22,45%, i la coordinació de la Guàrdia Civil i Policia Local en la prevenció i protecció antiterrorista, establida en la població en un nivell 4, van completar els temes abordats durant la trobada.