Almussafes inicia el reasfaltatat de quatre trams de carrers del nucli urbà

Les obres, que es desenvolupen des d’ahir i fins al divendres 20 de desembre, compten amb un pressupost total de 39.731,56 euros



En aquesta ocasió s’està actuant sobre part dels carrers Llauradors, Benifaió, Mestre Serrano i Tarick l’Almansafí



Aquesta setmana s’estan portant a terme els treballs pertinents per a reasfaltar algunes de les vies d’Almussafes en les quals, a causa del seu ús, s’havien format sots i desperfectes que dificultaven la circulació. L’Ajuntament de la localitat inverteix 39.731,56 euros en aquesta intervenció que està desenvolupant l’empresa BECSA, S. A. i que se centra en diferents trams dels carrers Llauradors, Benifaió, Mestre Serrano i Tarick l’Almansafí.



Ahir, dilluns 16 de desembre, van començar els treballs per a l’asfaltat de diferents trams dels carrers Llauradors, Benifaió, Mestre Serrano i Tarick l’Almansafi d’Almussafes. Per aquest motiu, les citades zones han sigut tallades al trànsit durant el període estimat d’execució de les obres que, previsiblement, es desenvoluparan fins a aquest divendres 20 de desembre.



L’objectiu d’aquesta intervenció és “reparar i millorar el ferm d’aquests punts del nucli urbà de la localitat, seguint amb la política de realitzar un bon manteniment de la infraestructura de trànsit rodat”, tal com consta en la memòria del projecte. “Les vies públiques requereixen una constant labor de conservació per a evitar accidents, fer més confortable la circulació i també disposar d’espais comuns en bones condicions a nivell estètic”, assenyala la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



L’Ajuntament del municipi inverteix un total de 39.731,56 euros (IVA inclòs) de fons propis per a dur a terme aquesta actuació urbanística que ha sigut adjudicada a l’empresa BECSA, S. A. i que consisteix en el fresat de l’actual asfalt dels carrers citats per a la posterior col·locació d’una nova capa d’aquest material.



El procediment comença amb la neteja de l’espai en el qual s’actua. A continuació, es realitza el fresat del paviment asfàltic existent, en tot l’ample del carrer i en una profunditat de 5 centímetres. El següent pas és el reg amb un compost elaborat amb una emulsió bituminosa per a aconseguir la màxima adherència. Finalment, els operaris apliquen la nova capa asfàltica fins al nivell de les rigoles.



El procés conclou amb el pintat de marcat vial en la superfície de la calçada, tant de línies longitudinals com de passos de vianants i símbols necessaris per al correcte funcionament del trànsit, seguint per a això les indicacions donades per la Policia Local.



Els trams sobre els quals s’està actuant, i que per tant poden patir talls a la circulació de vehicles durant aquests dies són els carrers Benifaió (entre Llauradors i Cooperativa), Llauradors (entre Ramón y Cajal i Benifaió), Mestre Serrano (entre Ausiàs March i Manuel Sanchis Guarner) i Tarick l’Almansafí (entre Sant Cristófol i Torre Racef).



“Des del consistori demanem un poc de paciència pels inconvenients que puga causar la intervenció. Tan sols seran cinc dies amb algunes molèsties de trànsit que culminaran amb uns trams en perfectes condicions”, explica Calatayud.