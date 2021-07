Almussafes inicia la demolició de les naus situades en l’espai en el qual es construirà el Casal Jove

La setmana passada es van dur a terme les tasques de desamiantat del sostre de fibrociment i hui separaran aquestes construccions del CMFPA



La intervenció ha sigut adjudicada a l’empresa Ribes Excavaciones y Transportes, S.L. per 23.897 euros

Les naus en les quals se situava l’antic escorxador d’Almussafes, situades just al costat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, desapareixeran en breu per a buidar la parcel·la en la qual a partir de 2022 començarà la construcció del Casal Jove. La setmana passada es va retirar el sostre de fibrociment i aquesta se separaran les restes ja en ruïnes d’aquest edifici de la citada infraestructura educativa per a procedir a la demolició completa del recinte. L’Ajuntament inverteix 23.897,50 euros en aquesta intervenció, que estarà conclosa en el termini màxim d’un mes. Tal com recorda l’alcalde, Toni González, “cada vegada està més prop de fer-se realitat aquest anhelat Casal Jove, una àrea multiusos dirigida especialment a aquest col·lectiu poblacional en la qual hi haurà un espai polivalent, diverses sales de reunions i un rocòdrom, entre altres equipaments”.



Els treballs per a l’edificació del futur Casal Jove d’Almussafes ja estan en marxa. La setmana passada van començar les tasques per a l’enderrocament de les naus situades en la parcel·la en la qual s’alçarà el recinte amb el desamiantat del sostre de fibrociment. Una empresa especialitzada en la matèria es va encarregar de realitzar aquesta acció, que es va dur a terme seguint estrictes protocols de seguretat, com marca la normativa. La intervenció ha continuat aquest mateix dilluns, 26 de juliol, amb la separació de les naus que ha de demolir-se de l’edifici que acull el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA). D’aquesta manera, l’enderrocament podrà desenvolupar-se amb totes les garanties d’èxit.



“Cada vegada està més prop de fer-se realitat aquest anhelat Casal Jove, una àrea multiusos dirigida especialment a aquest col·lectiu poblacional en la qual hi haurà un espai polivalent, diverses sales de reunions i un rocòdrom, entre altres equipaments”, enumera l’alcalde, Toni González, qui el passat divendres 23 de juliol va visitar els voltants al costat de la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme Davinia Calatayud. L’edil, també responsable de l’àrea de Medi Ambient, ressalta que la nova infraestructura pública “serà sostenible energèticament i no suposarà cap molestia per al veïnat”.



Aquestes obres, prèvies a la construcció de la nova infraestructura, s’han adjudicat a l’empresa Ribes Excavaciones y Transportes, S. L. per 23.897,50 euros i hauran d’estar finalitzades en el termini màxim de 30 dies. Del projecte s’ha encarregat l’arquitecte Ángel Esteve Garcerán, qui ha establit en la corresponent memòria els passos a seguir per a fer aquestes tasques seguint en tot moment la normativa vigent. Una vegada finalitzat l’enderrocament d’aquestes naus, en les quals antigament se situava l’escorxador, es procedirà a la construcció del citat Casal Jove, una actuació que es preveu que s’inicie a principis de 2022 i en la qual l’Ajuntament d’Almussafes invertirà 400.000 euros, aproximadament, de fons propis.