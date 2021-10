Almussafes inicia l’asfaltat dels seus polígons gràcies a les ajudes de l’IVACE

Aquesta acció, en la qual s’han invertit 146.080 euros, era un dels projectes consensuats amb les empreses que operen en aquestes dues àrees industrials



L’objectiu d’aquesta intervenció és millorar l’estat dels carrers per a garantir la seguretat i facilitar la circulació

El passat cap de setmana va començar l'asfaltat de 13.131 m² de carrers situats en els dos parcs empresarials d'Almussafes. Aquests dies s'està actuant en la zona del Polígon Nord i quan finalitzen els treballs en aquesta àrea es passarà al Polígon Joan Carles I, sempre en cap de setmana per a evitar molèsties. La intervenció té un cost de 146.080,28 euros, quantitat que aporta quasi íntegrament l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).



Els polígons industrials d’Almussafes continuen amb el seu procés de modernització per a seguir sent el referent del sector automobilístic de la Comunitat Valenciana. En aquesta línia, aquests dies s’estan executant en les dues àrees empresarials de la localitat sengles intervencions urbanístiques per a millorar l’estat de les vies, per les quals cada dia circulen centenars de vehicles, molts d’ells de gran tonatge.



Els treballs, desenvolupats en caps de setmana per a no interferir en el funcionament de les empreses i adjudicats a Asfaltados i Construcciones Elsan, S. A., van començar el passat dissabte 25 de setembre en el Polígon Nord, on s’estan reasfaltant 5.110 m² dels carrers Ullals i Venta de Ferrer. Es preveu que aquest cap de setmana concloguen les obres en aquesta zona i que després del pont del 12 d’octubre continuen en el Polígon Industrial Joan Carles I. Allí, l’àrea afectada per aquest reasfaltat ocupa 8.021 m² de les avingudes de la Foia i Henry Ford i dels carrers Ponent i Canal de Crespo. En total, s’actuarà sobre una superfície que aconsegueix els 13.131 m².



"Des de l'Ajuntament d'Almussafes mai descurem l'estat de les nostres àrees industrials perquè sabem que part del bon funcionament de les mateixes depén del manteniment de l'entorn, en el qual incloem carrers, il·luminació i senyalització, entre altres aspectes. En aquest cas s'està intervenint en la millora de les calçades, un element primordial per a garantir la seguretat i facilitar la circulació, però no serà una cosa aïllada. A poc a poc, i amb la col·laboració d'altres administracions, anem aconseguint aquesta anhelada modernització", assegura l'alcalde, Toni González.



L’actuació, en la qual s’inverteixen 146.080,28 euros, està finançada quasi íntegrament per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i és una de les reivindicacions realitzades per les empreses que operen en aquests polígons. “Les millores, que es van implementant segons el pressupost existent, estan sempre consensuades amb l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), perquè l’entitat és la que coneix la realitat del dia a dia i les necessitats concretes de les companyies”, afig el primer edil.



Aquest reasfaltat comportarà la realització de diferents tasques. Es començarà amb l’escombratge i neteja de la superfície d’actuació i continuarà amb el fresat mecànic del paviment asfàltic existent, en tot l’ample del carrer i en una profunditat de 6 cm. Posteriorment es realitzarà el reg d’adherència amb emulsió asfàltica i, finalment, es col·locarà paviment d’aglomerat asfàltic amb una grossària mínima de 6 cm totalment estés i compacte, ajustant el material al nivell de les rigoles i mantenint les pendents preexistents per a proporcionar un adequat desguàs de les aigües pluvials.