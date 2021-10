Almussafes instal·la càmeres de videovigilància i sistemes de megafonia en els seus polígons

L’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial sufraga aquestes actuacions, el cost global de les quals ascendeix a 52.877 euros



L’objectiu de la intervenció és millorar la seguretat dels dos parcs industrials del municipi i avançar en innovació

Els polígons industrials d’Almussafes disposaran en breu de noves eines tecnològiques per a evitar robatoris i millorar la seguretat. L’Ajuntament acaba d’adjudicar un projecte mitjançant el qual instal·larà un sistema de videovigilància i un altre de megafonia en el Polígon Nord i un de megafonia en el Polígon Industrial Joan Carles I, on ja operen des de 2019 huit càmeres per circuit tancat de televisió. L’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) sufraga íntegrament aquestes actuacions, en les quals s’invertiran 52.877 euros. La primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, explica que “gràcies a aquests sistemes la nostra Policia Local podrà atendre d’una manera molt més ràpida i eficient les possibles situacions d’emergència que es produïsquen en els polígons industrials” i remarca que la intenció de l’executiu municipal és “continuar avançant en innovació de manera paral·lela en les nostres dues àrees industrials, perquè la competitivitat de les empreses situades en aquests espais depén del fet que les infraestructures siguen de qualitat”.



L’Ajuntament d’Almussafes continua modernitzant els seus polígons industrials gràcies a la incorporació de diferents eines tecnològiques. En aquest sentit, en les pròximes setmanes començarà la instal·lació de sengles sistemes de megafonia i videovigilància amb l’objectiu de millorar la seguretat i exercir un efecte dissuasiu sobre robatoris a naus i dependències empresarials situades en aquests espais. En aquestes actuacions s’invertiran un total de 52.877 euros, quantitat que aportarà íntegrament l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) com a part de la subvenció anual concedida al Consistori municipal.



“Gràcies a aquests sistemes la nostra Policia Local podrà atendre d’una manera molt més ràpida i eficient les possibles situacions d’emergència que es produïsquen en els polígons industrials. Amb una inversió relativament baixa, és possible comptar amb els dispositius més avançats per a controlar a distància el trànsit o la comissió de possibles il·legalitats, una cosa que sens dubte facilitarà enormement el treball del cos policial i evitarà part de les conseqüències que aquests actes puguen comportar per a les empreses que operen en la zona”, assenyala la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



El projecte s’ha adjudicat en dos lots a l’empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S. A., un per cada àrea. El primer, de 33.819,50 euros (IVA inclòs), consisteix en la instal·lació d’un sistema de vigilància a través de Circuit Tancat de Televisió (CCTV) i d’un altre de megafonia en el Polígon Nord. Concretament, s’activaran 10 càmeres en diferents punts, inclosos els accessos, amb el seu corresponent programari connectat a la reguarda de la Policia Local. D’aquesta manera, la informació s’enviarà de manera automàtica via internet per a la seua visualització i gestió per part del personal del Departament de Seguretat Ciutadana, tant en directe com en diferit. Respecte al sistema de megafonia, consisteix en la col·locació de huit altaveus de so amb difusor exponencial i tot el material associat per al seu ús, com la microfonia o la connexió a internet.



El segon dels lots, concedit per 19.057,50 euros (IVA inclòs), correspon a la instal·lació en el Polígon Joan Carles I d’un sistema de megafonia similar al descrit, però amb 14 altaveus i tres micròfons. Aquesta àrea, que alberga la factoria Ford, ja compta amb un sistema de CCTV. “La nostra intenció és que continuar avançant en innovació de manera paral·lela en les nostres dues àrees industrials, perquè la competitivitat de les empreses situades en aquests espais depén del fet que les infraestructures siguen de qualitat i estiguen a l’altura de les exigències del segle XXI”, explica l’edil, qui recorda que “totes aquestes inversions són el resultat del contacte directe i constant amb el teixit empresarial, que és el que ens va marcant les seues necessitats per a abordar-les al ritme que ens permet el pressupost disponible”.