Almussafes instal·la dos radars pedagògics per a reduir la velocitat en la ronda Síndic Antoni Albuixech

L’Ajuntament també està en ple procés de col·locació de dos passos de vianants amb detector de persones per a augmentar la seguretat



La mesura, finançada amb fons propis, complementa el projecte urbanístic de la Generalitat Valenciana per a aquesta via, actualment en redacció

La setmana passada el consistori municipal d’Almussafes va procedir a la instal·lació de dos radars pedagògics i dos senyals lluminosos per a passos de vianants en la ronda Síndic Antoni Albuixech de la localitat, via que en els pròxims mesos començarà un projecte de renovació amb el qual es busca reduir la velocitat de circulació. Aquesta nova actuació, que ha suposat una inversió aproximada de 8.500 euros, i que ha sigut finançada amb càrrec a fons propis de l’Ajuntament, es considera un complement a les modificacions que aplicarà la Generalitat Valenciana en el citat projecte, ara en procés de redacció.



La transformació de la ronda Síndic Antoni Albuixech d’Almussafes per a reduir la velocitat del trànsit ja ha començat. Mentre la Generalitat Valenciana continua amb la redacció del corresponent projecte urbanístic, que per a la seua posada en marxa haurà de comptar amb l’aprovació tant del consistori municipal com del veïnat, l’Ajuntament acaba de realitzar les actuacions complementàries a les quals es va comprometre el 12 de març en la reunió celebrada en la Conselleria d’Infraestructures amb el subdirector general de Mobilitat de l’administració autonòmica, Josep Llin.



Concretament, el passat dijous 23 de maig es van col·locar en aquesta via dos radars pedagògics i dos senyals per a augmentar la seguretat en els passos de vianants, intervencions en les quals s’han invertit al voltant de 8.500 euros de fons propis. Els dispositius de detecció de velocitat ja estan en funcionament, mentre que els sistemes triats per a garantir una major seguretat als vianants que desitgen creuar la calçada estan instal·lats, però s’està a l’espera de rematar la seua connexió per a poder començar a beneficiar-se dels seus avantatges.



Radars pedagògics

Els dos radars pedagògics, un per a cada sentit de circulació, s’han adquirit per al voltant de 4.000 euros i informen els conductors de la seua velocitat amb la finalitat que es reduïsca si supera els límits permesos, en aquest cas 50 km/h. La velocitat és detectada per l’antena DOPPLER situada a l’interior de la caixa. El radar emet ones que van dirigides al primer vehicle en moviment i la variació de freqüència permet calcular la velocitat exacta del vehicle en el camp visual de l’eina, que es reflecteix en la pantalla. Quan la velocitat és correcta, apareix en la pantalla un text en color verd o ambre explicant que la circulació és adequada i quan és excessiva es mostra en color roig una informació per a advertir sobre aquest fet.



A aquesta funció se li afig la possibilitat de registrar les estadístiques de trànsit, com poden ser les velocitats mitjanes i màximes o la quantitat de vehicles. Aquestes dades s’envien mitjançant USB, Bluetooth o GPRS a la seu de la Policia Local, on poden elaborar els informes que serviran per a marcar les estratègies futures. Segons l’inspector cap del cos policial municipal, Ernesto Serrano, en els primers dies en funcionament ja s’ha pogut detectar una reducció de la velocitat, una cosa que des del Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes esperen que vaja consolidant-se amb el pas del temps.



Segons l’empresa proveïdora d’aquest sistema, ElanCity, l’antena, que detecta en tots dos sentits de circulació, té una precisió de +/-1% i un abast de fins a 300 metres. Les indicacions visuals de la pantalla corresponen, això sí, únicament als vehicles situats enfront del radar, encara que les dades entrants i sortints es recullen íntegrament i es registren per a generar estadístiques de control. Des de la reguarda disposen d’un programari mitjançant el qual poden obtindre’s gràfics en els quals es diferencie els vehicles en funció de la franja de velocitat, l’evolució de les velocitats màximes, els percentils de velocitats i l’evolució de les quantitats de vehicles en circulació.



Senyals lluminosos

Respecte als passos de vianants, s’han col·locat dos senyals lluminosos amb detecció de persones, una adquisició que ha suposat una inversió d’al voltant de 4.500 euros. En aquests moments s’està concloent amb la instal·lació del sistema elèctric necessari per al seu correcte funcionament i s’espera que puga estar en marxa en pocs dies.



Aquests sistemes, denominats ‘Seguretat en pas de vianants’ i subministrats per l’empresa Distribuciones LYF, detecten a les persones que desitgen travessar la via i activen les senyals LED en mode flaix, al mateix temps que comuniquen per xarxa sense fil amb el senyal que està a l’altre costat de la calçada per a aconseguir la sincronització entre les dues. L’eina inclou dos senyals d’informació del pas de vianants amb 4 òptiques LED i kit solar, mètode amb el qual pot fer-se ús de l’energia recollida a través d’una xicoteta placa situada sobre el panell.