Almussafes intensifica el seu suport a la pilota valenciana

L’Ajuntament de la localitat signa dos convenis de col·laboració pioners amb la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana per a promoure aquest esport



Les instal·lacions municipals acolliran en 2019 i 2020 nombrosos campionats d’aquesta disciplina autòctona



La inversió total que realitzarà el consistori fruit dels acords, signats ahir dimecres 16 d’octubre, ascendeix a 7.000 euros



El Frontó Municipal José Ventura Salvador d’Almussafes acollirà aquest 2019 i durant 2020 fins a quatre finals de diferents campionats i l’Ajuntament de la localitat donarà nom a dos equips en dues competicions de pilota valenciana gràcies a la signatura de dos convenis de col·laboració pioners en la Comunitat Valenciana amb la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana. Mai abans un consistori de l’autonomia havia mostrat en un sol conveni el seu suport a diferents iniciatives relacionades amb aquesta disciplina esportiva autòctona. Per a això, l’Ajuntament invertirà un total de 7.000 euros de fons propis, quantitat amb la qual busca promocionar i visibilitzar aquesta activitat per la qual Almussafes ha apostat en els últims anys a través de la concessió de subvencions i la millora de les instal·lacions.



L’Ajuntament d’Almussafes fa un pas més en la seua aposta per la promoció de la pilota valenciana. El suport mostrat pel consistori durant els últims anys, en els quals la població ha acollit diversos tornejos relacionats amb aquesta disciplina esportiva, es reforçarà en el que queda de 2019 i durant 2020 gràcies a la signatura de dos convenis de col·laboració pioners amb la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana. En virtut d’aquests acords, signats ahir dimecres 16 d’octubre, per primera vegada un ajuntament valencià es compromet amb aquest esport a llarg termini i no per a un esdeveniment concret.



“Amb aquesta iniciativa, una vegada més, des de l’executiu d’Almussafes ens situem al capdavant quant a la promoció i visibilització del nostre esport autòcton, la pilota valenciana, i consegüentment del gran ventall d’esportistes valencians que el practiquen”, afirma l’alcalde, Toni González, qui recorda que l’executiu que presideix porta “quatre anys millorant les instal·lacions públiques en les quals es practica aquest esport i ara estem en la recta final de les obres per a cobrir un dels frontons que encara no disposava de sostre, amb el que augmentarà considerablement l’espai disponible”.



Fundació de Pilota Valenciana

Així, tal com consta en el pacte al qual s’ha arribat amb la Fundació, l’Ajuntament d’Almussafes invertirà un total de 5.000 euros per a estar representat amb un equip en la Lliga Bankia de ‘escala i corda’ i en la Copa Caixa Popular-Trofeu Diputació de València d’aquesta mateixa modalitat. L’acord també inclou que el municipi serà la seu de la pròxima final del Trofeu de Frontó Diputació de València, com ja ho ha sigut aquest 2019, i que el nom i la imatge de l’Ajuntament apareixeran en totes les accions comunicatives que es generen al voltant d’aquests esdeveniments. Finalment, i per a augmentar la visibilitat d’aquest esport, la Federació es compromet a organitzar una partida dins de les Festes Patronals de Juliol.



El secretari-gerent de la Fundació, Javier Nadal, assenyala que “és un orgull i una satisfacció que l’Ajuntament d’Almussafes se sume a la col·laboració d’altres consistoris per a donar suport a la pilota d’elit” i destaca “el treball que s’està fent des del club de pilota local, al qual la Fundació va entregar recentment una ajuda econòmica en reconeixement a la seua tasca de formació de joves talents que està donant fruits importants, com queda demostrat amb la consolidació en la pilota d’elit de Lluís De la Vega, que en la passada Lliga es va proclamar campió”.



Federació de Pilota Valenciana

Pel que respecta al conveni signat amb la Federació, es destinaran 2.000 euros per a col·laborar en l’organització de tres activitats. Almussafes acollirà les finals del Campionat Autonòmic de Parelles 2019, que serà televisada per la televisió autonòmica À Punt, les finals del Campionat Autonòmic ‘4 i ½’ i les finals provincials dels Jocs Esportius de Frontó individual de la categoria juvenil.



“Estem molt agraïts a l’Ajuntament d’Almussafes pel seu suport a la pilota valenciana, a través dels campionats de promoció i de clubs que organitzem des de la Federació”, comenta el president l’entitat, José Daniel Sanjuán. “El fet de signar aquest conveni ens dóna la tranquil·litat necessària per a planificar conjuntament la temporada. La població té unes instal·lacions immillorables per a la pràctica del frontó valencià i esperem continuar compartint aquestes sinergies amb l’equip de govern per a continuar recuperant la pilota valenciana”, destaca Sanjuán.



En l’acte en el qual es van materialitzar els citats compromisos, celebrat a la sala de plenaris de la casa consistorial, també va participar el president del Club de Pilota Valenciana d’Almussafes, José Ventura, qui va apuntar que “totes les persones que integrem l’associació ens sentim molt orgulloses del suport que l’Ajuntament ens demostra dia a dia, tant en inversions en instal·lacions com en accions per a situar el nostre frontó en la primera línia de les principals competicions anuals”.