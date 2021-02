Almussafes inverteix 4.500 euros en ajudes destinades a la digitalització de les pimes

Aquesta subvenció constitueix una de les línies del Pla de Reactivació de l’Economia Local creat per a lluitar contra els efectes de la Covid-19

Un total de tres comerços d’Almussafes rebran 1.500 euros de subvenció cadascun d’ells per a adaptar la seua infraestructura empresarial a l’entorn en línia gràcies a les Ajudes a la Digitalització impulsades per l’Ajuntament dins del seu Pla de Reactivació de l’Economia Local aprovat com a conseqüència de la pandèmia. D’aquesta manera, el consistori ha invertit un total de 4.500 euros en la primera edició d’aquest programa, amb el qual es financen despeses derivades de l’adquisició i implantació d’eines de programari i/o maquinari de gestió de màrqueting, de comerç electrònic o videoconferència, els kits de digitalització o la compra de terminals de punt de venda (TPV), entre altres materials. El regidor de Comerç, Alex Fuentes, ressalta que “és necessari facilitar aquesta adaptació tecnològica perquè no ens podem permetre el tancament de l’activitat comercial, perquè gràcies a ella viuen moltes famílies i es fomenten valuoses relacions socials entre la ciutadania”.



El Pla de Reactivació de l’Economia Local d’Almussafes impulsat per l’Ajuntament de la població per a fer front als efectes de la pandèmia continua avant. Ahir, dimarts 9 de febrer, es va fer públic el resultat de la convocatòria d’ajudes municipals destinades a la digitalització dels comerços locals de les persones físiques o jurídiques que ofereixen serveis professionals en el municipi. Després de la valoració de les peticions presentades entre el 17 i el 23 de desembre, el consistori ha donat llum verda a la concessió d’un total de tres subvencions de 1.500 euros cadascuna, amb el que la inversió realitzada amb càrrec al pressupost municipal ascendeix a 4.500 euros.



“La pandèmia ha obligat les pimes a adaptar-se a marxes forçades a l’entorn digital, atés que les restriccions sanitàries han reduït al màxim el contacte físic entre persones, amb tot el que això implica per a tot tipus de negocis, com els relacionats amb l’alimentació o amb la formació, sectors als quals pertanyen els tres establiments beneficiats amb aquestes ajudes”, destaca el regidor de Comerç, Àlex Fuentes. L’edil argumenta que “és necessari facilitar aquesta adaptació tecnològica perquè no ens podem permetre el tancament de l’activitat comercial, perquè gràcies a ella viuen moltes famílies i es fomenten valuoses relacions socials entre la ciutadania”.



L’executiu municipal va reservar 15.000 euros de pressupost per a aquesta línia d’ajudes, encara que finalment tan sols s’han utilitzat 4.500 a causa del nombre de peticions i a què la quantitat màxima concedida per cadascuna no podia superar els 1.500 euros. Gràcies a aquesta col·laboració, les pimes incloses en aquest nou programa han pogut finançar despeses derivades de l’adquisició i implantació d’eines de programari i/o maquinari de gestió de màrqueting, de comerç electrònic o videoconferència, els kits de digitalització per al fotografiat, l’elaboració de les fitxes de catàleg, la càrrega de producte en plataforma o la compra de terminals de punt de venda (TPV). A més de justificar les corresponents despeses, per a rebre l’ajuda és necessari mantindre l’activitat durant tres mesos com a mínim a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció, és a dir, des de hui, dimecres 10 de febrer.