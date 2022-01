Almussafes inverteix 900 euros en la segona edició del concurs ‘Junts il·luminem el Nadal’

Connect on Linked in

Ahir, dilluns 10 de gener, es va dur a terme l’acte de lliurament dels premis d’aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria de Comerç



L’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) també ha concedit un guardó de 200 euros dins de la convocatòria

Les persones premiades en la segona edició del concurs ‘Junts il·luminem el Nadal’, organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL), ja poden començar a consumir en establiments de la localitat els vals amb els quals han sigut recompensades. La sala de conferències del Centre Cultural va acollir ahir a la vesprada l’acte de lliurament dels cinc premis, quatre atorgats pel Consistori i un per l’entitat empresarial. La inversió municipal ha sigut de 900 euros. “El nostre comerç necessita el suport constant de les administracions públiques i de la societat per a poder sobreviure. Per això no parem de plantejar aquest tipus d’accions, sempre en col·laboració amb el sector”, assegura el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



Per segon any consecutiu, la il·luminació nadalenca ha tingut premi a Almussafes. L’Ajuntament ha invertit 900 euros en ‘Junts il·luminem el Nadal’, el concurs organitzat per la Regidoria de Comerç per a impulsar les vendes en els establiments de proximitat, fomentar la creativitat i la il·lusió i projectar un ambient festiu en la localitat. El lliurament de premis a les persones i col·lectius guanyadors es va celebrar ahir, dilluns 10 de gener, a partir de les 20.30 hores a la sala de Conferències del Centre Cultural.



Tal com s’havia anunciat amb anterioritat, la botiga de roba Norita ha sigut el negoci guanyador en l’apartat de Millor Comerç, per la qual cosa va recollir un xec valorat en 300 euros, mateixa quantitat que va rebre la Residència i Centre de Dia la Vila, que segons el jurat va ser el mereixedor del premi a la Millor Comunitat de veïns. El Millor Balcó va ser el presentat per Carmen Pelufo Martínez i la Millor Casa la de José Ramón Oliver Blay, totes dues modalitats dotades amb una gratificació de 150 euros.



A aquestes quatre categories, els premis de les quals ha sufragat el Consistori, s’uneix l’atorgat per l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) a Millor Establiment de l’entitat, que en aquesta ocasió ha anat a parar a Tapia Suministros Industriales.



“El nostre comerç necessita el suport constant de les administracions públiques i de la societat per a poder sobreviure. Per això no parem de plantejar aquest tipus d’accions, sempre en col·laboració amb el sector, que treballa intensament cada dia per a oferir-nos els millors productes i serveis. Amb aquesta acció, a més, volem que la ciutadania desenvolupe la seua creativitat i plantege decoracions de les quals tots podem gaudir des del carrer, una cosa que contribueix a donar-li protagonisme a eixe esperit nadalenc tan important en aquestes festes que acabem de passar”, comenta el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



Les persones beneficiàries hauran de consumir els vals en establiments de la població del 10 de gener al 10 de febrer, tots dos inclosos.



El jurat, integrat per l’Àlex Fuentes, un funcionari de l’Ajuntament, un representant d’AECAL, un altre de l’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió (ACEB) i un altre del Consell d’Infància, va tindre en compte en la seua decisió el disseny estètic, la destresa, la dificultat, la sostenibilitat, l’estalvi energètic i l’originalitat.