Almussafes inverteix 97.900 euros en el nou programa ‘Ajuda Familiar’

Connect on Linked in

La convocatòria, en la qual s’han acceptat 171 sol·licituds, substitueix a les Beques de Guarderia per a abastar també altres despeses



El consistori, que ha publicat en la seua pàgina web el llistat definitiu de persones beneficiàries, abonarà les subvencions en les pròximes setmanes

En les pròximes setmanes l’Ajuntament d’Almussafes abonarà els 97.900 euros concedits pel programa ‘Ajuda Familiar’ impulsat per la Regidoria de Benestar Social. Gràcies a aquest projecte, del qual en aquesta primera edició es beneficiaran 171 famílies, la ciutadania comptarà amb un suport extra per a abordar la criança dels xiquets i xiquetes d’entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa, nascuda per a ampliar els objectius de les ‘Beques de Guarderia’, a les quals substitueix, permetrà finançar no sols les matrícules en centres d’educació infantil sinó també altres despeses, com a roba, menjar i higiene personal.

L’Ajuntament d’Almussafes va publicar el passat divendres 6 de març en el portal web municipal la relació de persones beneficiàries de la primera convocatòria del nou programa ‘Ajuda Familiar’, amb el qual la Regidoria de Benestar Social busca intensificar el seu suport a la criança de xiquets i xiquetes d’entre un i tres anys. Segons es recull en el document, s’han acceptat 171 peticions amb subvencions que oscil·len entre els 200 i els 800 euros, amb el que el consistori de la població desemborsarà un total de 97.900 euros. Tal com ha confirmat l’executiu local, les ajudes s’abonaran en les pròximes setmanes.

“Som conscients del complicat que resulta per a les famílies atendre totes les necessitats dels seus fills i filles i per això intentem col·laborar en la mesura del possible perquè l’esforç no siga tan elevat”, explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano. “Hem substituït les antigues Beques de Guarderia per aquestes perquè volíem arribar a més persones i, a més, perquè consideràvem que havíem d’ajudar no sols en les despeses derivades de les matrícules en centres d’educació infantil sinó també en altres qüestions com la compra de roba, articles d’higiene o productes d’alimentació”, argumenta.

Una comissió de baremació ha sigut l’encarregada de valorar les sol·licituds i d’establir les quanties a rebre, que han variat en funció de la renda per càpita anual de la unitat familiar. D’aquesta forma, s’ha concedit la quantitat màxima a les famílies amb una renda per càpita anual inferior a 5.000 euros, 700 euros a les quals aqueixa xifra se situa entre els 5.001 i els 7.000 euros, 600 a les quals ha declarat tindre-la entre els 7.001 i els 10.000 euros, 300 a les quals es troben en la franja d’entre els 10.0001 als 15.000 euros i 200 a les quals la seua renda per càpita anual supera els 15.000 euros. En tots els casos, el programa, que s’ha finançat amb càrrec al pressupost municipal, ha atés les sol·licituds de progenitors i tutors legals dels i les menors nascuts en 2016, 2017 i 2018.

L’Ajuntament recorda que després de la reestructuració d’aquestes subvencions manté actives les ‘Ajudes Bebé’, de les quals en l’última convocatòria es van beneficiar 39 famílies amb una subvenció total de17.049,06 euros. Per a la nova edició, el consistori ha reservat 55.000 euros, amb els quals entregarà xecs d’entre 400 i 600 per nounat.