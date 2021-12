Almussafes llança el Pla Resistir Municipal per a arribar a les empreses que s’havien quedat fora en anteriors convocatòries

Print This Post

La Regidoria de Comerç destina 50.000 euros de fons propis per a finançar aquesta iniciativa, que repartirà 2.000 euros per negoci o persona autònoma



El període per a sol·licitar i justificar aquestes ajudes va començar el passat dilluns 20 i romandrà obert fins al pròxim dijous 30 de desembre

Les persones autònomes i microempreses almussafenyes que no van rebre les ajudes repartides en el seu moment per a pal·liar les pèrdues causades a conseqüència de les restriccions aplicades durant la pandèmia poden sol·licitar fins al 30 de desembre la seua adhesió al denominat Pla Resistir Municipal. L’Ajuntament repartirà 2.000 euros a cadascun d’aquests negocis, invertint un màxim de 50.000 euros de fons propis. “Per a l’equip de govern el comerç local és vital en el dia a dia d’Almussafes i teníem molt clar que havíem d’aconseguir el 100% de les empreses interessades a rebre aquest xicoteta però alhora important espenta”, sosté el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



Les persones autònomes i xicotetes empreses amb domicili fiscal a Almussafes que no van poder accedir als fons destinats als sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 podran rebre una ajuda de 2.000 euros. L’Ajuntament de la localitat, a través de la Regidoria de Comerç, acaba de llançar el Pla Resistir Municipal, un programa l’objectiu del qual és aconseguir a la vintena de negocis que van quedar fora dels dos plans similars anteriors per falta de pressupost.



L’executiu local distribuirà un màxim de 50.000 euros de fons propis entre aquest col·lectiu, una acció que serà possible gràcies a la modificació de crèdit realitzada fa uns mesos per a aquesta fi. La presentació de sol·licituds i justificació de l’ajuda pot realitzar-se des del passat dilluns 20 i fins al pròxim dijous 30 de desembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, on poden consultar-se les bases que regulen la concessió d’aquesta subvenció.



D’aquesta manera, podran justificar-se les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat afrontant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada, contribuint així a la seua viabilitat econòmica.



“Per a l’equip de govern el comerç local és vital en el dia a dia d’Almussafes i teníem molt clar que havíem d’aconseguir el 100% de les empreses interessades a rebre aquest xicoteta però alhora important espenta, perquè la situació va ser complicada quan va començar la pandèmia, però en molts casos ho continua sent”, ressalta el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



Tres plans en un any

Al desembre de 2020 l’Ajuntament d’Almussafes ja va invertir 64.000 euros en les Ajudes Extraordinàries a Autònoms i Microempreses per a la reactivació de l’economia local, de les quals es van beneficiar un total de 84 negocis situats en el municipi. Eixa va ser la primera iniciativa per a pal·liar les pèrdues patides a causa de les restriccions.



Posteriorment, en els primers mesos de 2021, es van posar en marxa les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, en les quals es van distribuir 237.000 euros aportats en diferents proporcions per la Generalitat Valenciana (62,5%), la Diputació de València (22,5%) i el Consistori Municipal (15%).