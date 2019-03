Almussafes llança una campanya per a lluitar contra la violència de gènere

Print This Post

La iniciativa, promoguda per la Regidoria d’Igualtat i subvencionada pel Govern d’Espanya, està dirigida a la població jove

El projecte inclou l’edició d’un díptic informatiu i la programació de diverses activitats de conscienciació

L’alumnat de l’IES Almussafes va assistir ahir, dimecres 27 de març, a una representació teatral emmarcada en aquesta campanya

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes acaba de posar en marxa una campanya de conscienciació per a previndre la violència de gènere. El projecte, dirigit a la joventut, consisteix en l’edició d’un díptic informatiu sobre aquest fenomen i la programació d’activitats que contribuïsquen a despertar el sentit crític d’aquest col·lectiu entorn a aquesta problemàtica. Ahir, dimecres 27 de març, i com a iniciativa inclosa en aquesta campanya, l’alumnat de l’IES Almussafes va assistir a la representació del monòleg ‘No solo duelen los golpes’, en el qual l’actriu protagonista aborda aquesta temàtica a través de l’humor, el drama i el contacte amb el públic. ‘La joventut d’Almussafes diu no a la violència de gènere’, títol en el qual s’engloba el projecte, compta amb una subvenció de 2.293,52 euros del Ministeri d’Igualtat.

L’Ajuntament d’Almussafes continua bolcat en la lluita contra la violència de gènere. A més de commemorar el 25 de novembre el Dia Internacional de la Violència sobre la Dona, durant l’any es desenvolupen nombroses activitats en la població amb l’objectiu de reduir fins a fer desaparéixer les xifres que converteixen aquest fenomen en una xacra que cal erradicar.

Per aquest motiu, des de la Regidoria d’Igualtat s’ha posat en marxa una nova campanya de conscienciació que té com a públic destinatari a la joventut. La iniciativa, per a la promoció de la qual s’ha triat el títol ‘La joventut d’Almussafes diu no a la violència de gènere’, ja ha començat a implementar-se, encara que el seu desenvolupament s’estendrà durant els pròxims mesos.

L’estratègia adoptada pel consistori per a difondre aquest projecte consta de dos apartats: l’edició i distribució en el municipi d’un díptic informatiu sobre aquest tema i l’organització d’activitats complementàries que permeten a aquest col·lectiu ciutadà prendre consciència de la gravetat de l’assumpte per a poder començar a atallar-lo des de la base.

Per a això, el Ministeri d’Igualtat li ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 2.293,52 euros dels fons compromesos per al desenvolupament del Pacte d’Estat de la Violència de Gènere, una partida amb la qual es pretén aprofundir en la sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, elaborar materials per a oferir informació relativa a aquesta qüestió i reforçar els serveis municipals d’atenció a les víctimes, entre altres finalitats relacionades.

Teatre-fòrum: ‘No solament dolen els colps’

Ahir, dimecres 27 de març, a les 11.45 hores, l’alumnat de l’IES Almussafes va assistir en el Centre Cultural a la representació d’un monòleg inclòs dins de les activitats d’aquesta campanya de conscienciació titulat ‘No solo duelen los golpes’. En la sessió, es va interpretar un text de Pamela Palenciano sobre la vivència personal de l’autora en la seua primera relació de parella.

“La proximitat que proporciona aquest format teatral creiem que ajuda a trencar barreres amb el públic adolescent, perquè presenta amb un llenguatge molt pròxim al seu una realitat marcada per la construcció dels estereotips que a poc a poc van generant una desigualtat que permet exercir eixa violència sobre la dona a tots els nivells”, destaca la regidora d’Igualtat, Davinia Calatayud.

En tractar-se d’una activitat de teatre-fòrum, l’actriu va anar interactuant amb el públic durant l’actuació, apel·lant a la seua vida personal per a conscienciar. A més, al final de la mateixa es va obrir un torn de preguntes perquè l’alumnat, d’entre 14 i 18 anys, poguera plantejar aquelles qüestions que els resultaven interessants per a entendre el contingut del text que s’havia interpretat.

Fullet informatiu

L’Ajuntament va aprofitar la visita per a repartir entre les persones assistents el citat díptic informatiu, que pròximament estarà a l’abast de tota la ciutadania en els diferents edificis de titularitat municipal. En ell, es recullen algunes de les qüestions a tindre en compte per a actuar si es detecta algun cas. En el fullet s’ha inclòs una llista amb senyals d’actituds que poden estar vinculades amb la violència, un diàleg en el qual es desmenteixen alguns mites associats a les relacions sentimentals i un apartat en el qual s’explica com sol·licitar ajuda.

La campanya recomana posar-se en contacte amb els telèfons 016 (Govern d’Espanya), 900 202 010 (Fundación ANAR – Ajuda a Xiquets i Adolescents en Risc) o 112 (Emergències de la Comunitat Valenciana), utilitzar les apps especialitzades i acudir al personal sanitari dels centres de salut o al del departament de Serveis Socials de qualsevol institució pública.