Almussafes llança una nova línia de subvencions per a les famílies

L’Ajuntament substitueix les antigues Beques de Guarderia per a arribar a un major nombre de persones



Per cada xiquet o xiqueta d’entre 1 i 3 anys s’atorgaran entre 200 i 800 euros, quantitat que variarà en funció de la renda familiar







Les famílies almussafenyes amb fills o filles d’entre 1 i 3 anys ja poden sol·licitar la nova prestació municipal plantejada per l’Ajuntament per a col·laborar econòmicament en la seua criança. Amb el nom d’‘Ajuda Familiar’ i un pressupost municipal de 107.300 euros, el programa substitueix a les ‘Beques de Guarderia’, un canvi que el regidor de Polítiques Inclusives, Faustino Manzano, considera que permetrà ampliar el nombre de beneficiaris i beneficiàries. El període de presentació de les sol·licituds va començar el passat dimarts 12 de novembre i romandrà obert durant dos mesos. Aquesta primera edició s’atendran les peticions pels naixements produïts en 2016, 2017 i 2018 i les ajudes oscil·laran entre els 200 i els 800 euros.



La criança i benestar dels fills i filles suposa per a les famílies un important desemborsament econòmic que no sempre pot realitzar-se sense desatendre altres necessitats bàsiques. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit substituir les Beques de Guarderia que es convocaven en els últims anys per un nou programa de subvencions amb el qual pretén arribar a un major nombre de ciutadans amb menors d’entre 1 i 3 anys al seu càrrec.



D’aquesta forma, el consistori municipal, a través de l’Àrea de Benestar Social, planteja una nova línia d’ajudes que les famílies podran destinar a diversitat de menesters, des de sufragar despeses derivades de les matrícules en centres d’educació infantil, a qüestions com l’adquisició de roba, articles d’higiene o productes d’alimentació, entre altres. “Pensem que aquesta reestructuració facilitarà notablement l’ampliació de l’abast d’aquestes subvencions”, subratlla el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



Segons les bases, que poden consultar-se en el portal web municipal (www.almussafes.es), l’import de les ajudes oscil·larà entre els 200 i els 800 euros, en funció de la renda per càpita anual de la unitat familiar. Així, el consistori concedirà la quantitat màxima quan la renda per càpita anual siga inferior a 5.000 euros, 700 euros quan es trobe entre els 5.001 i els 7.000 euros, 600 euros si la xifra se situa entre els 7.001 i els 10.000 euros, 300 euros si està en la franja que va dels 10.001 als 15.000 euros i, finalment, 200 euros quan la renda per càpita anual supere els 15.000 euros.



“Aquestes ajudes són més justes perquè les bases permeten gastar-les en qualsevol aspecte relacionat amb la manutenció dels i les menors. Amb les de guarderia donàvem per descomptat que les altres necessitats, com la vestimenta o la higiene, estaven cobertes però cada família té unes circumstàncies concretes i això s’ha tingut en compte per a convocar aquesta nova línia, denominada ‘Ajuda Familiar’”, ressalta l’edil.



Aquesta primera edició del programa, que compta amb un pressupost íntegrament municipal de 107.300 euros, atendrà les sol·licituds dels i les menors nascuts en 2016, 2017 i 2018. Les sol·licituds poden realitzar-se des del passat dimarts 12 de novembre i durant un període de dos mesos, concretament fins el 13 de gener, després del qual una comissió de baremació valorarà les peticions i establirà les quanties a rebre. En la web municipal poden descarregar-se els impresos corresponents i, davant qualsevol dubte, poden contactar amb el Departament de Serveis Socials.