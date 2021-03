Almussafes llança una nova tanda de ‘webinars’ per a l’alumnat de Primària i Secundària

Els tallers, que s’imparteixen en modalitat en línia i són gratuïts, abasten diferents àrees relacionades amb la tecnologia, l’anglés i l’oratòria



Les inscripcions es realitzen presencialment en el Pavelló Poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 14.30 i de 15 a 20.30 h



El programa, finançat pel consistori municipal, s’implementa en col·laboració amb el Consell de la Infància i l’Adolescència

Els ‘webinars’ dirigits a l’estudiantat de Primària i Secundària d’Almussafes tornen amb una segona edició en la qual s’han inclòs un total de nou tallers. Tots ells són gratuïts per a les persones usuàries i estan compostos per cinc sessions, que s’impartiran segons un calendari que l’Ajuntament ja ha fet públic. Les inscripcions poden realitzar-se a partir de demà dimecres 31 de març, de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i de 15 a 20.30 hores en el Pavelló Poliesportiu i constitueix un requisit obligatori disposar d’ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent i connexió a Internet. El regidor d’Educació, Pau Bosch, destaca l’“èxit” de la primera edició del projecte i remarca el “compromís” de l’executiu municipal amb una iniciativa que està permetent aprendre “qüestions útils en un entorn 100% segur” a una “gran quantitat de joves”.



La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes renova la seua aposta pels tallers formatius impartits a través d’Internet per a l’alumnat de Primària i Secundària de la localitat. Aquests ‘webinars’, impulsats i finançats íntegrament pel consistori municipal, tornen a posar-se a la disposició de l’estudiantat dels centres educatius de la població i de les persones empadronades que es troben cursant aquestes etapes a petició del Consell de la Infància i l’Adolescència, organisme que va transmetre a l’executiu municipal la necessitat de facilitar l’aprenentatge de diversos aspectes pràctics a través d’aquest format.



En aquesta ocasió es plantegen un total de nou seminaris, quatre per a Primària i cinc per a Secundària. Tots ells consten de cinc sessions que s’impartiran de manera gratuïta prèvia inscripció i serà requisit indispensable per a formalitzar les matrícules disposar d’ordinador, tauleta o telèfon mòbil i accés tant a Internet com al programa de videochat Zoom. Les inscripcions poden realitzar-se presencialment, a partir de demà dimecres 31 de març, en el Pavelló Poliesportiu de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i de 15 a 20.30 hores. “La primera edició de la iniciativa va ser tot un èxit i per això volem renovar el nostre compromís per ella convençuts que una gran quantitat de joves estan aprenent qüestions útils en un entorn 100% segur”, ressalta el regidor d’Educació, Pau Bosch. Les persones interessades poden plantejar els seus dubtes o ampliar la informació escrivint un correu electrònic a almussafes_cia@gva.es.



Primària

Per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària es proposa un taller de ‘Google presentation’ en el qual s’explicarà com crear presentacions i treballs en equip. Es desenvoluparà del 13 al 27 d’abril els dimarts i dijous de 18 a 19.30 hores. Així mateix, aquest cicle també pot participar en el ‘webinar’ ‘Word, PDF i llibretes’, en el qual s’aprofundirà en l’ús d’aquests programes del 29 d’abril al 13 de maig els dimarts i dijous de 18 a 19.30 hores.



Per a 5é i 6é de Primària s’ha optat per oferir un taller d’anglés oral i un altre de ‘Canvas’. En el primer, que s’impartirà del 13 d’abril a l’11 de maig els dimarts de 18 a 19.30 hores, es reforçarà la part oral d’aquesta llengua per a millorar la comunicació, mentre que en el segon, les sessions del qual s’han programat del 17 al 31 de maig els dilluns y dimecres de 18 a 19.30 hores, s’explicaran les claus per a aprendre a crear cartells en els quals exposar projectes encomanats a l’aula.



Secundària

Els cursos de ‘Canvas’ i anglés oral també estaran disponibles per a l’alumnat de Secundària, encara que en horaris diferents. En aquest cas, el dirigit a la creació de cartells s’impartirà del 14 al 28 d’abril els dilluns i dimecres de 15.30 a 17 hores, mentre que el d’anglés s’oferirà del 28 d’abril al 26 de maig els dimecres de 19 a 20.30 hores.



La tecnologia està molt present en l’oferta dirigida a aquest nivell, ja que a més del de ‘Canvas’ s’ha creat també un sobre edició de vídeos i un altre en el qual es parlarà sobre la creació de presentacions visualment atractives. Les sessions del ‘webinar’ d’edició de vídeos, en les quals s’utilitzarà el programa ‘Filmora’, seran del 13 al 27 d’abril els dimarts i dijous de 15.30 a 17 hores. L’estudiantat que opte pel de creació de presentacions, per al qual s’utilitzarà ‘Prezi’ i ‘power point’ tindrà les classes del 4 al 18 de maig els dimarts i dijous de 15.30 a 17 hores.



L’Ajuntament completa el catàleg d’aquesta segona edició del programa formatiu amb un taller sobre oratòria en el qual es donaran recomanacions sobre com parlar per a realitzar una exposició en públic. Les sessions d’aquest últim curs seran els dimecres de 15.30 a 17 hores en el període que va del 14 d’abril al 12 de maig.



“Anime als i les joves almussafenys a inscriure’s en aquestes formacions perquè estic completament segur que aprendran molt en un entorn amé i divertit sobre matèries de gran utilitat per al seu futur estudiantil”, afig Bosch sobre aquesta eina que, tal com comenta, “es va popularitzar durant el confinament estricte del primer estat d’alarma però que s’ha revelat com una alternativa perfecta per a endinsar-se en disciplines com les que hem inclòs en el catàleg”.