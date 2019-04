Almussafes lliurament aquest divendres els XXIII Premis de Poesia Marc Granell

Connect on Linked in

L’acte se celebrarà a les 22.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural i inclourà un concert del músic Carles Dénia

Enguany s’han presentat 72 poemaris, 22 en valencià i 50 en castellà, la majoria d’ells enviats per Internet, novetat d’aquesta edició

L’Ajuntament d’Almussafes posarà el punt i final aquest divendres 12 d’abril a les 22.30 hores a la seua XXXIII Setmana del Llibre amb la cerimònia de lliurament dels premis del Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes, convocatòria a la qual s’han presentat un total de 72 creacions d’aquest gènere literari, la majoria d’elles remeses via online. Durant l’acte s’anunciarà el nom de les persones guanyadores i es presentarà l’edició dels poemaris guanyadors en 2018, que han passat a formar part de la Col·lecció ‘Racef’ d’Edicions 96. La vetlada conclourà amb un concert del músic valencià Carles Dénia.

En poc més de 48 hores, el jurat del Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes donarà a conéixer els noms de les dues persones guanyadores de la vint-i-tresena edició d’aquesta iniciativa literària. L’Ajuntament de la població, organitzadora del concurs des dels seus inicis, entregarà els guardons de les dues categories en competició, millor poemari en valencià i millor poemari en castellà, aquest divendres 12 d’abril a les 22.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural.

A més d’anunciar públicament el nom de les dues persones guanyadores, que rebran com recompensa un xec valorat en 1.200 euros, durant la cerimònia, a la qual assistiran Davinia Calatayud i Pau Bosch, regidors de Cultura i Educació, respectivament, també es presentaran els poemaris guanyadors en 2018. Els textos que es van imposar l’any passat, ‘Pan de luna’, d’Ismael Sempere, i ‘Orestes a Newton’, de Elies Barberà, es publicaran dins de la Col·lecció Razef d’Edicions 96.

Aquest 2019 s’han presentat un total de 72 obres, 22 en valencià i 50 en castellà, la majoria d’elles enviades a través d’internet, la novetat d’aquesta edició. Els treballs, que podien remetre’s fins al passat 9 de març, havien de tindre una extensió d’al voltant de 200 versos, dividits en un o més poemes o proses poètiques. El jurat, integrat per l’escriptor Marc Granell, una persona designada per Edicions 96 i una altra del Grup Poètic Argila de l’Aire, és l’encarregat de triar el millor text en cadascuna d’aquestes dues llengües. Al costat de la recompensa econòmica, també obtindran 20 exemplars de les seues obres, que seran publicades en el període d’un any per la citada editorial.

La vetlada, amb la qual el consistori també tancarà la seua XXXIII Setmana del Llibre, comptarà amb una actuació del músic valencià Carles Dénia, qui portarà fins a Almussafes el seu espectacle ‘Cant espiritual’, en el qual adapta l’obra magna del poeta Ausiàs March. Estarà acompanyat en l’escenari per una banda integrada per Aleix Tobías (percussió), Pau Figueres (guitarres i veu), Alberto Sanz (piano, teclats i veu), Ismael Alcina (baix i veu), David Domínguez (percussió) i Andrés Belmonte (flautes i veu), als quals s’unirà també Karen Lugo (dansa). Les entrades estan a la venda en la recepció del Centre Cultural i en www.agendaalmussafes.com.