Almussafes, l’única localitat de la Ribera que organitza un autocinema d’estiu

L’Ajuntament habilita la Pista Polivalent perquè les persones espectadores puguen accedir amb els seus vehicles a gaudir de les pel·lícules



El recinte, que compta amb un aforament per a 252 persones, acollirà un total de quatre projeccions per a tots els públics amb entrades a 3 euros

La Pista Polivalent d’Almussafes es convertirà aquest estiu en un autocinema en el qual es projectaran quatre pel·lícules. La Regidoria de Cultura ha adaptat el seu tradicional programa de cinema en les Piscines Municipals per a garantir la separació entre persones i evitar així el contagi per Covid-19. En el recinte podran accedir fins a 63 vehicles que, amb quatre ocupants cadascun, donarà l’oportunitat de participar en les projeccions fins a un total de 252 persones. Les entrades per a veure els èxits ‘Padre no hay más que uno’, ‘Hasta que la boda nos separe’, ‘1917’ i ‘Sonic’ estaran disponibles a 3 euros a partir del 21 de juliol.



La distància física necessària per a evitar el contagi per coronavirus no serà un impediment perquè l’Ajuntament d’Almussafes oferisca un estiu més a la ciutadania una variada i atractiva programació cinematogràfica. No obstant això, la necessària prudència per a extremar la seguretat ha portat a l’executiu local a planejar una original alternativa a les habituals projeccions en les Piscines Municipals.



Per primera vegada, el consistori desenvoluparà aquestes sessions en format autocinema, de manera que podran gaudir de cadascuna d’elles fins a 252 persones distribuïdes en un total de 63 vehicles (4 persones per cotxe), que és la capacitat amb la qual compta la Pista Polivalent, recinte en el qual s’oferiran les pel·lícules.



“Encara que semblava que les activitats culturals tardarien a arribar per les circumstàncies que estem travessant, amb una mica d’imaginació i reduint l’aforament per a fer-les possibles comencem a veure la llum en eixe sentit. Crec que l’autocinema és una original manera de mantindre una certa normalitat durant el mes d’agost, en el qual moltes famílies no podran anar-se’n de vacances i es necessiten propostes d’oci per a fer més suportable l’estiu”, explica el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Les entrades estaran disponibles per 3 euros a partir del 21 de juliol i fins a esgotar l’aforament en el Museu Casa Ayora, el Pavelló Poliesportiu i en www.agendaalmussafes.com, sent gratuïtes per als xiquets i les xiquetes de fins a 3 anys. Tal com afirma l’edil, “serem l’única població de la Ribera que plantege aquesta iniciativa, que estic segur que tindrà un excel·lent acolliment per part de la ciutadania”.



Programació

Aquest estiu l’Ajuntament proposa un total de quatre cintes de recent estrena, les projeccions de les quals començaràn a les 22.30 hores, amb obertura de portes a les 21.45 hores. El divendres 31 de juliol es projectarà ‘Hasta que la boda nos separe’, comèdia protagonitzada per Belén Cuesta, Alex García i Silvia Alonso. El divendres 7 d’agost serà el torn ‘Sonic’, una història d’aventures que combina animació amb acció real i que compta en el repartiment amb Patrick Casey, Josh Miller i Oren Uziel. El divendres següent, el 14 d’agost, els i les amants dels drames bèl·lics tenen l’oportunitat d’endinsar-se en un intrèpid episodi de la Primera Guerra Mundial de la mà del director Sam Mendes, qui ha obtingut nombrosos premis internacionals per aquest treball. Finalment, aquest primer cicle en format autocinema conclourà el divendres 21 d’agost amb la projecció de ‘Padre no hay más que uno’, comèdia espanyola escrita, dirigida i protagonitzada per Santiago Segura.